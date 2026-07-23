Mercato OM : Accord conclu pour cet international français ?  

La direction de l’OM veut frapper un joli coup sans dépenser le moindre centime. Le club phocéen s’intéresse de près à Djibril Sidibé.

Mercato OM : Djibril Sidibé se rapproche de Marseille

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Les dirigeants de l’OM visent Djibril Sidibé. Pour remplacer Benjamin Pavard et libérer Timothy Weah vers l’attaque, le club recherche un latéral droit cet été. Et le profil du champion du monde 2018 séduit.

Sans indemnité à payer, l’opération tombe à pic. Marseille manque de moyens cet été. L’OM doit d’abord vendre pour se renflouer. Par conséquent, les recrues doivent arriver à moindre coût. Libre de tout engagement depuis le 30 juin, Djibril Sidibé représente une opportunité idéale. L’ancien Monégasque sort d’une excellente saison à Toulouse.

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En 33 matchs avec le TFC, il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives. À 33 ans, l’international français a traversé Lille, Monaco, Everton et Toulouse. Il a prouvé sa valeur et conserve un niveau solide pour la Ligue 1. Djibril Sidibé n’est pas encore épuisé. Il a encore la force dans les jambes. Les dirigeants phocéens lui font des yeux doux. Mais ils doivent faire face à une rude concurrence.

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Les performances du joueur attirent l’Italie, mais aussi l’Arabie Saoudite. Plusieurs clubs saoudiens, déjà venus aux renseignements cet hiver, s’apprêtent à revenir à la charge. Les dirigeants marseillais espèrent convaincre le joueur. Pour eux, le champion du monde est une aubaine financière. Si Marseille parvient à convaincre le champion du monde, il sera un renfort de poids pour l’équipe de Bruno Genesio.