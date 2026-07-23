Mercato FC Nantes : Une nouvelle offre XXL est sur la table de Kita  

Ça se bouscule pour l’avenir de Yassine Benhattab au FC Nantes. Un géant russe est chaud pour boucler sa signature.

Mercato FC Nantes : Yassine Benhattab vers la Russie cet été ?

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Le FK Krasnodar passe à l’offensive pour Yassine Benhattab. Selon les indiscrétions, le club russe a transmis une offre supérieure à 3 millions d’euros pour le milieu offensif du FC Nantes. La direction des Taureaux se montre même très confiante : le transfert pourrait se concrétiser dans les prochains jours.

Après un début de saison sombre chez des Canaris à la peine, le joueur de 23 ans a relancé sa dynamique au Stade de Reims. Prêté l’hiver dernier en Champagne avec une option d’achat fixée à 5 millions d’euros, il a disputé 13 rencontres et étalé sa classe technique. Son coup d’éclat ? Un but spectaculaire contre Le Mans en Coupe de France, précédé d’une roulette d’école.

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Mais son avenir est incertain à Nantes. Le nouveau coach Michel Der Zakarian apprécie son profil, mais en cas d’offre alléchante, la pépite va faire ses valises. Les Kita sont vendeurs. Yassine Benhattab pourrait rapporter un joli chèque au club de l’Erdre.

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Des clubs tricolores ont sondé le terrain sans aller plus loin, tandis que les Néerlandais du FC Utrecht ont montré un vif intérêt sans transmettre de proposition formelle. C’est donc vers le championnat russe que le Nantais se dirige. Si les discussions aboutissent, le milieu offensif poursuivra sa progression en Russie, où Krasnodar compte visiblement faire de lui l’une de ses recrues importantes de l’été.