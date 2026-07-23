Mercato PSG : Urgent ! De Ketelaere, la piste surprise de Campos

‎‎Le PSG explore plusieurs pistes offensives sur le mercato pour renforcer l’effectif de Luis Enrique avant la reprise, et un nom inattendu s’est invité dans les réflexions de Luis Campos. Derrière les dossiers prioritaires, Charles De Ketelaere apparaît comme une option crédible.

‎Mercato PSG : Un profil qui s’invite discrètement dans les plans parisiens

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‎Le Paris Saint-Germain continue d’étudier différentes solutions pour densifier son secteur offensif. Alors que plusieurs stars occupent le devant de la scène, le club de la capitale garde un œil attentif sur Charles De Ketelaere. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, le Belge figure bien sur les tablettes parisiennes, même s’il ne représente pas la priorité absolue.

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‎L’attaquant de 25 ans sort d’une Coupe du monde 2026 remarquée. Au-delà de ses prestations, un fait symbolique a retenu l’attention : il est resté le seul joueur capable de faire trembler les filets de l’Espagne durant toute la compétition. Une performance qui n’a évidemment pas échappé aux recruteurs européens.

‎Pourquoi Luis Campos garde cette carte sous le coude

‎Le dossier De Ketelaere s’inscrit dans une logique bien précise. Toujours d’après Sacha Tavolieri, le PSG concentre d’abord ses efforts sur Ferran Torres. L’international belge constitue donc une solution de repli si le dossier principal venait à se compliquer. ‎Ce qui plaît aux dirigeants parisiens, c’est avant tout son intelligence tactique.

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Capable d’évoluer comme avant-centre, faux numéro neuf ou milieu offensif, le joueur de l’Atalanta offre une polyvalence qui correspond parfaitement aux exigences de Luis Enrique. Son contrat court jusqu’en 2028, mais un départ n’est pas considéré comme impossible cet été.

‎Une opportunité qui pourrait redistribuer les cartes

‎Si Paris décidait d’accélérer, le mercato pourrait rapidement changer de dimension. L’Atalanta devrait alors se montrer ouverte à des discussions, à condition de recevoir une offre à la hauteur des ambitions du club italien.‎

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Pour le PSG, recruter De Ketelaere permettrait également d’apporter un profil différent de ceux déjà présents dans l’effectif. Sa qualité technique, son jeu entre les lignes et sa capacité à créer des décalages offriraient de nouvelles solutions offensives dans un calendrier qui s’annonce particulièrement chargé.

‎Le pari intelligent plutôt que le recrutement spectaculaire

‎Le nom de Charles De Ketelaere ne provoque peut-être pas le même enthousiasme médiatique que celui d’autres stars du marché. Pourtant, ce type de dossier correspond souvent à la méthode de Luis Campos : miser sur des joueurs capables de franchir un nouveau palier plutôt que de céder uniquement à l’effet d’annonce.

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‎Le Paris SG semble donc avancer avec prudence. Tant que Ferran Torres demeure la cible privilégiée, le Belge restera une alternative. Mais les plus belles opérations du mercato naissent parfois dans l’ombre. Si les circonstances évoluent, De Ketelaere pourrait rapidement passer du statut de plan B à celui de véritable priorité, offrant au club parisien un renfort aussi discret que prometteur.