Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de ce phénomène

Le Stade Rennais veut armer sa défense et lorgne Ismaël Doukouré. Mais un frein financier de taille menace déjà l’opération.

Mercato Stade Rennais : Ismaël Doukouré attendu à Rennes cet été ?

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Le Stade Rennais a identifié plusieurs solutions pour renforcer sa défense. Mais une piste se complique sérieusement. Celle menant à Ismaël Doukouré pourrait vite buter sur un obstacle de taille : son salaire.

En quête d’un défenseur central durant ce mercato estival, le club breton poursuit ses recherches. Si Charlie Cresswell reste la priorité, les négociations avec Toulouse n’avancent pas au rythme espéré. Rennes préfère donc anticiper et travaille déjà sur d’autres alternatives.

Parmi elles, Ismaël Doukouré figure en bonne place. À 22 ans, le joueur du RC Strasbourg présente un profil qui plaît beaucoup à Franck Haise. Sa polyvalence constitue son principal atout. Il peut évoluer dans l’axe de la défense, au milieu de terrain, mais aussi sur le flanc droit. Un éventail de possibilités qui correspond aux besoins du Stade Rennais.

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D’après les informations de Bouchaïb Hailoui, proche de l’actualité du RC Strasbourg, des discussions auraient déjà été engagées entre les deux clubs. L’objectif des dirigeants rennais est d’avancer rapidement afin de disposer d’une solution solide si la piste Charlie Cresswell venait à être définitivement abandonnée. Un point pourrait toutefois enrayer les négociations. Il s’agit du salaire du jeune roc.

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Ismaël Doukouré percevrait 210 000 euros par mois en Alsace. Une rémunération élevée, difficile à payer par Rennes. Le dossier se complique donc. Si le talent du défenseur fait l’unanimité en Bretagne, la réalité économique pourrait bien faire capoter l’affaire. Prudents, les dirigeants rennais gardent donc plusieurs fers au feu pour ne pas se retrouver piégés avant la fin du mercato.