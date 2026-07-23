Mercato OM : Genesio tente un coup d’éclat à Monaco !

L’Olympique de Marseille continue d’animer le mercato estival. Son nouvel entraîneur, Bruno Genesio, tenterait de recruter Krépin Diatta de l’AS Monaco.

Mercato : Genesio veut attirer Krépin Diatta à l’OM

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L’Olympique de Marseille connait un mercato sous pression. Ses difficultés financières l’obligent à prioriser les ventes. Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà été vendus. Ce dégraissage n’empêche le nouvel entraîneur de l’OM de travailler sur de nouvelles recrues.

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Bruno Genesio aimerait bien s’offrir un nouveau latéral droit durant ce mercato. C’est dans ce sens que le nom de Djibril Sidibé circule ces derniers jours à l’OM. Sauf que le technicien français de 59 ans privilégierait une toute autre option. Christophe Gillon sur BFM Marseille assure que Bruno Genesio aimerait attirer Krépin Diatta.

Une piste défensive à zéro euro

L’international sénégalais est actuellement libre de tout contrat. Il n’a pas prolongé à l’AS Monaco et il peut signer où bon lui semble. La direction de l’OM pourrait donc le recruter sans avoir payé d’indemnité de transfert. Les négociations entre les deux parties devraient vite s’intensifier.

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Krépin Diatta séduit par son expérience du haut de niveau et sa polyvalence. Le joueur de 27 ans est capable d’évoluer au poste de latéral, milieu droit et d’ailier. De plus, l’ancien Monégasque cherche à se relancer dans un projet relevé. Mais ses prétentions salariales risquent de de faire capoter l’opération.