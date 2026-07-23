Mercato OM : Incroyable, Thauvin de retour à Marseille ?

Un retour inattendu commence à prendre de l’ampleur à l’OM. Florian Thauvin, ancien pensionnaire de la maison, refait parler de lui dans la cité phocéenne.

Mercato : La piste Florian Thauvin ressurgit à l’OM

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L’Olympique de Marseille traverse un mercato difficile financièrement. Le club présidé par Stéphane Richard ne peut plus s’offrir de folies et doit impérativement dégraisser. Walid Acherchour, consultant sur RMC, a dressé un tableau alarmant pour les Phocéens. Il explique que l’OM recale des joueurs à dix millions d’euros faute de liquidités.

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L’état-major olympien s’oriente désormais vers des prêts et des pistes à moindre coût. C’est dans ce contexte inquiétant que le chroniqueur a lancé une piste inattendue pour enflammer les supporters. L’idée de rapatrier Florian Thauvin est évoquée. « Thauvin, je pense que les Marseillais le prennent tous les jours aujourd’hui » a-t-il suggéré.

Une option crédible pour remplacer Mason Greenwood

L’attaquant français de 33 ans est sous contrat avec Lens jusqu’en 2028. Il sort d’une saison pleine avec les Sang et Or. Ses 14 buts et 10 passes décisives démontrent que l’ancien chouchou du Vélodrome reste très efficace. Son profil expérimenté pourrait même permettre à l’OM de compenser la perte de Mason Greenwood.

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L’idée d’un « Last Dance » ne laisserait sans doute pas Florian Thauvin indifférent. Ce dernier a toujours exprimé son attachement à l’OM. De plus, le départ de Pierre Sage vers Crystal Palace pourrait redistribuer les cartes dans le Nord. Il reste à savoir si la direction marseillaise passera à l’action. Et à quel prix le RC Lens accepterait de lâcher son joueur.