Mercato Stade Rennais : Deal bouclé pour l’arrivée d’Oppong ?

Le Stade Rennais pensait vite boucler la signature de Kojo Peprah Oppong. Mais le dossier se complique. Le club breton doit désormais composer avec la concurrence de Trabzonspor.

Mercato Stade Rennais : Kojo Peprah Oppong attendu à Rennes ?

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Trabzonspor menace les plans du Stade Rennais. Le club breton vise prioritairement Kojo Peprah Oppong, défenseur central de l’OGC Nice, mais ce géant turc vient de s’inviter dans le dossier. Le mercato rennais avance. Déjà sept recrues au compteur ! Mais Franck Haise veut encore renforcer sa défense. Rennes cible l’arrière gauche Cuiabano mais cherche surtout un axial costaud.

Il faut dire que le départ de Jérémy Jacquet pèse lourd. Vendu à Liverpool pour 63 millions d’euros, le joueur a quitté la Bretagne début juillet. Malgré l’arrivée du jeune Portugais Gonçalo Oliveira, la ligne défensive rennaise reste incomplète. C’est pourquoi le SRFC cible désormais un cadre de Ligue 1.

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Sixième du dernier championnat, Rennes lorgne Kojo Peprah Oppong. Arrivé à Nice à l’été 2025, le Ghanéen de 22 ans possède une valeur marchande estimée à 10 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2029, il fait partie des plus grosses valeurs marchandes actuelles du Gym. Les Aiglons attendent donc un gros chèque.

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L’international ghanéen sort d’une saison pleine. 28 titularisations en Ligue 1 dès sa première année. Deux apparitions à la Coupe du Monde 2026 avec les Black Stars (contre l’Angleterre et la Croatie). Ses retrouvailles potentielles avec Franck Haise qu’il a côtoyé à Nice jouent aussi en faveur des Bretons. Problème, la concurrence s’intensifie. Selon le média turc Takvim, Trabzonspor veut aussi le joueur. Troisième du dernier championnat turc derrière les deux géants d’Istanbul, le club vise haut et compte bien doubler Rennes sur le fil.