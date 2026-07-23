Coup de tonnerre au PSG : Barcola se rapproche de Liverpool

À la recherche d’un nouvel ailier de classe mondiale pour compenser le départ de Mohamed Salah, Liverpool pourrait frapper un gros coup en délogeant Bradley Barcola du PSG lors de ce mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Liverpool ne lâche pas Bradley Barcola

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola ne sait pas encore s’il va poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain à l’issue du mercato estival. Désireux de retrouver une place de titulaire indiscutable dès la saison prochaine, l’attaquant de 23 ans commence à se poser des questions sur son avenir au PSG, où il est considéré comme un remplaçant derrière Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué aux yeux de Luis Enrique.

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Et alors que les négociations pour sa prolongation n’avancent pas du tout, d’autres grands clubs européens tentent de le convaincre de quitter la Ligue 1 et le double Champion d’Europe en titre. Ce jeudi, le journaliste Fabrizio Romano assure que la piste la plus sérieuse pour Bradley Barcola à l’heure actuelle mènerait à Liverpool.

Désormais, le club de la Mersey attendrait que l’ancien milieu offensif de l’OL prenne une décision concernant son avenir, mais les Reds seraient déjà prêts à faire ce qu’il faut pour l’attirer en Premier League cet été.

Liverpool prêt à investir 150M€ pour Barcola ?

Après Mohamed Salah, Liverpool serait prêt à faire de Bradley Barcola sa nouvelle arme offensive pour les prochaines années. Alors que certaines rumeurs ont récemment lié l’attaquant du Paris SG au FC Barcelone, Fabrizio Romano a fait une mise au point sur ce dossier.

« Quelqu’un a lié l’arrivée de Jorge Mendes à Bradley Barcola, en le considérant comme une possibilité pour le Barça. Mais à ma connaissance, Bradley Barcola n’a absolument rien à voir avec Jorge Mendes. Il n’est pas son agent. Bradley Barcola est avec l’agence de Moussa Sissoko. Et je vais le répéter aujourd’hui, comme hier, le mois dernier, il y a deux ou trois mois… Bradley Barcola est la priorité absolue de Liverpool.

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Liverpool adore Bradley Barcola. Je sais que beaucoup d’entre vous doutent de mon information, peut-être parce qu’elle n’est pas confirmée partout. Je ne sais pas si ce sera possible financièrement, mais ce que je peux vous dire, c’est que Liverpool reste très intéressé par Bradley Barcola. Second point, le Barça n’est pas impliqué dans cette histoire puisque Jorge Mendes n’est pas son agent », a expliqué le spécialiste mercato sur sa chaîne YouTube.

Frustré par son temps de jeu irrégulier au PSG, le natif de Lyon aimerait obtenir une place de titulaire au sein d’une équipe de top niveau et son entourage étudierait sérieusement l’offre des Reds. De son côté, le club de la capitale aurait fixé une ligne de conduite très claire : Bradley Barcola peut partir s’il en exprime la demande, mais pas en dessous de 150 millions d’euros.

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Un montant qui ne ferait pas du tout peur au board de Liverpool, qui attendrait seulement un signe du joueur avant de passer à l’action. Reste maintenant à voir ce que va décider le protégé de Luis Enrique pour la suite de sa carrière.