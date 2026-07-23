Mercato OL : Openda déjà d’accord, Lyon proche d’un deal

L’OL est entré dans la phase décisive des négociations pour le recrutement de Loïs Openda, qui s’est déjà mis d’accord avec le club rhodanien.

Mercato : Loïs Openda est d’accord pour rejoindre l’OL

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L’OL est en passe de signer Loïs Openda, le grand attaquant qu’il attend pour remplacer Endrick, qui est retourné au Real Madrid à l’issue de son prêt à Lyon. La direction du club rhodanien a trouvé un accord contractuel avec l’attaquant de la Juventus depuis plusieurs jours, selon les informations de L’Équipe.

Ce dernier est motivé par la possibilité de jouer la Ligue des champions avec l’Olympique Lyonnais. Il a également un défi personnel à relever. L’avant-centre de 26 ans veut se relancer après sa première saison ratée en Italie. Il a inscrit seulement 2 buts en 34 matchs disputés avec la Juve, toutes compétitions confondues.

De plus, il a l’avantage de connaître le championnat de France. En effet, Loïs Openda avait inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives en 38 matchs de Ligue 1, lors de la saison 2022-2023. L’OL doit désormais mettre les bouchées doubles pour trouver un accord avec la Vieille Dame, pour l’international Belge (33 sélections, 3 buts).

Lyon doit inscrire Openda pour la coupe d’Europe, avant le 30 juillet

Le temps presse désormais pour Paulo Fonseca. Il doit transmettre la liste de son équipe à l’UEFA, d’ici le 30 juillet, pour la coupe d’Europe. Quant à Lyon, il doit impérativement se renforcer en pointe de l’attaque, après avoir perdu Endrick et Roman Yaremchuk. La bonne nouvelle ? La Juventus est d’accord pour prêter Loïs Openda, avec ou sans option d’achat, à défaut d’un transfert sec.

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Le club turinois est également disposé à prendre une partie de son salaire en charge, mais il exige une indemnité de prêt, à en croire La Gazzetta dello Sport. L’Olympique Lyonnais dispose désormais d’un délai d’une semaine pour trouver un accord avec les dirigeants turinois, notamment sur les modalités du prêt.