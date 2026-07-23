Mercato OL : Pourquoi Mohamed Ouédraogo a choisi Lyon ?

Recrue estivale de l’OL, Mohamed Ouédraogo a justifié son choix. Il évoque un discours séduisant des dirigeants.

Mercato : Mohamed Ouédraogo, 5e recrue de l’OL

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Mohamed Ouédraogo fait partie des cinq premières recrues estivales de l’OL. Il est précisément la dernière recrue en date du club rhodanien. Il a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Le défenseur de 23 ans est en provenance du SCR Altach en Autriche.

Son transfert a été conclu à 2,2 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter un maximum de 0,6 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future.

Outre l’Olympique Lyonnais, l’arrière latéral gauche était convoité par plusieurs clubs, notamment le SK Sturm Graz en Autriche. Mais il a choisi de rejoindre les Gones et al Ligue 1.

Ouédraogo : « Je me suis retrouvé dans les plans de jeu »

Trois semaines après sa signature officielle à Lyon, l’international burkinabé (9 sélections) justifie son choix. Il avoue avoir été emballé par le projet sportif présenté par la Direction des Gones. « Ils m’ont donné les plans de jeu, et je me suis vu dedans. C’était un autre niveau. Arriver dans l’un des cinq grands championnats, c’était ce que je voulais », a-t-il expliqué, dans une interview dans le quotidien Le Progrès.

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Titulaire lors de la victoire de l’OL contre le Servette FC (2-1), Mohamed Ouédraogo a démarré sur le banc de touche, lors du match perdu contre le Slavia Prague (0-2). Il a fait son entrée en jeu à la 61e minute, en remplaçant Abner Vinicius.