Mercato Stade Rennais : Ça avance, un monstre proche de signer  

La direction du Stade Rennais négocie un gros deal en Allemagne. Un ancien buteur pourrait faire son retour à Rennes pendant ce mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Le retour de Martin Terrier se précise

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Et si Martin Terrier retrouvait le Roazhon Park dès cet été ? La piste prend de plus en plus de poids. Au Stade Rennais, le nom de l’ancien ailier revient avec insistance. Mieux encore, un prêt avec option d’achat serait désormais à l’étude.

L’idée germait depuis quelques semaines. Elle prend désormais une tournure très concrète. Ciblé par le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille, le joueur du Bayer Leverkusen privilégierait des retrouvailles avec son ancienne équipe.

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Ce jeudi, Mohamed Toubache-Ter a renforcé cette tendance sur X. Selon l’insider, le retour de Martin Terrier en Bretagne est bien une piste concrète. Le club breton souhaite réellement faire revenir son ancien joueur. L’insider évoque aussi une formule qui pourrait convenir à toutes les parties. Il s’agirait d’un prêt accompagné d’une option d’achat. Montant : entre 10 et 13 millions d’euros.

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Transféré au Bayer Leverkusen il y a deux ans, Martin Terrier n’a pas connu la réussite espérée en Bundesliga. Les pépins physiques ont freiné son élan. Le Français a fait 44 apparitions en Allemagne. Bilan : 7 buts et 3 offrandes. Revenir en Ligue 1 offrirait à Martin Terrier un cadre idéal pour se relancer. Rennes, de son côté, récupèrerait un profil offensif confirmé qu’il connaît bien.