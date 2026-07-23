Mercato : Le PSG acte une signature légendaire jusqu’en 2030

Après son second sacre consécutif en Ligue des Champions, le PSG entend bien sécuriser ses acquis et conserver ses meilleures fusibles pour les années à venir. Le club de la capitale prépare ainsi une vague de prolongations. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique va s’inscrire sur le long terme

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Arrivé en juillet 2023 pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique a totalement changer l’histoire du Paris Saint-Germain. En trois ans, l’entraîneur espagnol a permis au club de la capitale de soulever à deux reprises la Ligue des Champions. Une réussite historique qui place désormais Luis Enrique au panthéon du club parisien.

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Suffisant pour que le Qatar prenne la décision de lui confier les rênes des Rouge et Bleu sur le long terme. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, Luis Enrique et la direction du Paris SG ont trouvé un accord total pour poursuivre leur aventure pour les quatre prochaines saisons. En fin de contrat en juin 2027, l’ancien coach du FC Barcelone va ainsi rester à Paris jusqu’en 2030.

Une grande première dans l’histoire du PSG depuis l’avènement de QSI en 2011. Arrivé sur le banc parisien en 2023, Luis Enrique s’est imposé comme l’homme fort du nouveau projet du PSG. Nasser Al-Khelaïfi et la direction parisienne souhaitent lui offrir une stabilité maximale et lui confier les clés pour conduire l’équipe pour les prochaines saisons.

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Ce jeudi, le journaliste Abdellah Boulma a confirmé que tous les feux sont au vert concernant la prolongation de contrat de Luis Enrique au club. Si l’officialisation de cette signature historique n’est pas encore tombée, il n’y aurait aucun doute quant à son effectivité dans les semaines à venir.

Cette prolongation confirme aussi la confiance totale accordée au technicien espagnol. L’influence de Luis Enrique dépasse désormais largement le terrain, puisqu’il participe également aux décisions concernant le recrutement, la formation et la construction de l’effectif.

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Outre l’entraîneur, le Paris Saint-Germain devrait aussi prolonger plusieurs joueurs, notamment Fabian Ruiz, Willian Pacho, Joao Neves, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. Les prochaines semaines s’annoncent donc agitées dans la capitale.