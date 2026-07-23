Mercato OM : C’est confirmé pour un champion du monde !

Le mercato de l’OM continue d’être animé. Et les derniers échos confirment l’intérêt des Phocéens pour le champion du monde 2018, Steven N’Zonzi.

Mercato OM : Lorenzi Grégory se lance aux trousses de Steven N’Zonzi

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L’Olympique de Marseille pourrait bien réaliser l’un des coups les plus inattendus de mercato. Alors que Steven Nzonzi a déjà donné son aval pour rejoindre l’USL Dunkerque, voilà que l’OM joue les trouble-fêtes. La nouvelle direction marseillaise s’est invitée dans la danse et tente de détourner le milieu de terrain.

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Cette rumeur a enflammé la Canebière ces derniers jours. Et elle vient de trouver un écho favorable auprès des spécialistes. Walid Acherchour, sur les ondes de RMC Sport, a en effet levé le doute sur cette piste. Le chroniquer a confirmé l’intérêt de l’OM pour le champion du monde 2018. « L’OM est bien intéressé par Steven N’Zonzi. Son expérience est appréciée du board olympien mais l’opération reste compliquée financièrement », a-t-il déclaré.

🚨Walid Acherchour :



"L'OM est bien intéressé par Steven N'Zonzi.



Son expérience est appréciée du board olympien mais l'opération reste compliquée financièrement."



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Ce dossier séduisant comporte néanmoins des zones d’ombre, principalement sur le plan économique. L’OM est soumis à de restrictions budgétaires et ne peut pas se permettre d’offrir de gros salaires à ses recrues. Il reste à savoir si Grégory Lorenzi et son équipe parviendront à trouver la formule idoine pour surmonter ces obstacles.