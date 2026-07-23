ASSE : Jakob Breum rassure avant le début de la Ligue 2

Recrue estivale de l’ASSE, Jakob Breum ne cache pas son optimisme sur la préparation, à deux semaines du début de la Ligue 2.

Rangers – ASSE : Jakob Breum marque son 1er but avec les Verts

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Jakob Breum, deuxième recrue estivale de l’ASSE après Sohaib Naïr, s’est bien intégré dans le groupe des Verts. Officialisé le 3 juillet 2026, il a déjà passé trois semaines au sein de l’équipe d’Ian Cathro.

Le milieu offensif a été titulaire lors des trois premiers matchs amicaux de préparation. Mieux, il a été l’auteur de l’unique but des Verts face aux Rangers à Glasgow, mercredi soir (1-2).

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À l’issue du match perdu, le jeune Danois a livré ses impressions. Malgré la défaite, il note des points positifs, à deux semaines du top départ de la première journée du championnat.

« C’était un bon match. Je pense que c’était bien mieux que lors du dernier match (défaite face au Servette), notamment en première période où l’on s’est créés de nombreuses occasions », a-t-il confié d’emblée.

Breum : « C’est notre meilleur match jusque-là »

Pour le nouveau joueur de l’AS Saint-Etienne, il a des satisfactions, avant les deux derniers matchs amicaux, respectivement face à Lausanne Sport et Venise.

« Les Rangers marquent sur deux penalties, sinon ils ne se sont pas créé beaucoup de choses. Je pense qu’il s’agit de notre meilleur match jusque-là. […]. Oui, la passe décisive de Thierno Ballo est bonne. Il a vu mon appel, c’est cool », a-t-il souligné.

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Pour rappel, Jakob Breum (22 ans) a été recruté à Go Ahead Eagles aux Pays-Bas, contre une indemnité de 2,2 millions d’euros. Il s’est lié à l’ASSE pour quatre ans, jusqu’en juin 2030. Ses débuts sous le maillot des Verts sont prometteurs.