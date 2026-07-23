Mercato Stade Rennais : C’est fait, un gros transfert est bouclé !  

La direction du Stade Rennais scelle l’avenir d’un indésirable. Mikayil Faye prend la direction de l’Allemagne.

Mercato Stade Rennais : Mikayil Faye file en Allemagne

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Nouveau départ en Bretagne. Le Stade Rennais continue de dégraisser son effectif et envoie Mikayil Faye en prêt à Nuremberg. L’accord inclut une option d’achat. Pour le jeune défenseur central sénégalais, ce mouvement vers la deuxième division allemande marque une nouvelle étape, un an seulement après son passage à la Cremonese.

À 22 ans, l’ancien Barcelonais doit se relancer. Il sort en effet de deux saisons très compliquées. Au total, le joueur compte 21 matchs disputés entre la France et l’Italie. Le club breton avait investi massivement sur lui. Recruté chez les Blaugranas à l’été 2024 pour 10,5 millions d’euros, l’international sénégalais reste lié à Rennes jusqu’en 2028.

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Mais face à son manque de temps de jeu, un départ s’imposait. Nuremberg offre au joueur une vraie porte de sortie. Sous la direction de Miroslav Klose, cette formation allemande cherche à renforcer sa défense. Le coach allemand mise donc sur un talent formé au Sénégal, passé par le NK Kustošija puis révélé dans la réserve du FC Barcelone.

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Avec le Barça Atlètic, le Sénégalais avait impressionné : 35 rencontres jouées et un statut de grand espoir. Son aventure rennaise fut plus moins convaincante : 12 matchs joués en Ligue 1. Le Sénégalais a disputé 8 rencontres en Serie A lors de son prêt à l’US Cremonese.