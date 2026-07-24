Mercato PSG : Ça se confirme pour Paris en attaque !

‎‎Le PSG se rapproche d’une décision importante sur son mercato concernant son secteur offensif. Alors que la Juventus insiste pour récupérer Randal Kolo Muani, les discussions entre les deux clubs prennent une tournure de plus en plus concrète.

‎Mercato PSG : La Juventus accélère et met la pression sur Paris

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‎La piste menant à Randal Kolo Muani continue de s’intensifier. Désireuse de renforcer son attaque avant le début de la saison, la Juventus a revu sa proposition transmise au Paris Saint-Germain. Les dirigeants italiens espèrent désormais convaincre définitivement le club de la capitale de laisser partir l’international français.

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‎Selon les informations rapportées par le journaliste italien Gianluca Di Marzio, la Vieille Dame attend désormais la réponse du PSG tout en restant confiante. Les échanges se poursuivent dans un climat jugé positif, preuve que les deux formations n’ont pas fermé la porte à un accord.

‎Pourquoi le dossier avance aussi vite

‎Si la Juventus insiste autant, c’est parce que Randal Kolo Muani a laissé une excellente impression lors de son précédent passage à Turin. En seulement 22 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant français a trouvé le chemin des filets à dix reprises et délivré trois passes décisives, des statistiques qui ont marqué les dirigeants bianconeri.

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‎Le PSG, de son côté, doit désormais trancher entre conserver un joueur encore capable d’apporter offensivement ou profiter d’une offre revue à la hausse. Les négociations semblent avoir franchi un nouveau cap, ce qui explique l’optimisme affiché par les responsables turinois.

‎Une décision qui peut changer le mercato parisien

‎Un départ de Kolo Muani offrirait au PSG davantage de marge de manœuvre pour poursuivre son recrutement offensif. Une vente permettrait également au club parisien de rééquilibrer son effectif tout en récupérant des ressources financières pour d’autres opérations estivales.

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‎À Turin, l’arrivée définitive de l’ancien Nantais constituerait un renfort majeur. Son adaptation au championnat italien étant déjà réussie, il représenterait une solution immédiatement opérationnelle pour les ambitions de la Juventus cette saison.

‎Le Paris SG garde la main dans un dossier stratégique

‎À ce stade, rien n’est encore signé, mais la dynamique semble clairement favorable à une poursuite des discussions. La Juventus a montré sa détermination en améliorant son offre, signe qu’elle considère Randal Kolo Muani comme une priorité absolue. ‎Le Paris SG conserve toutefois une position de force.

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En maîtrisant le calendrier des négociations, le club parisien peut encore obtenir des conditions plus avantageuses avant de donner son feu vert. Si cette tendance se confirme dans les prochains jours, ce dossier pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons majeurs de la fin du mercato estival.