Mercato OM : Surprise, une vague de recrues à Marseille !

L’OM peine jusqu’ici à renforcer son équipe première en ce mois de mercato. Les dirigeants phocéens multiplient cependant les signatures chez les jeunes.

Mercato OM : 12 nouvelles recrues signent à Marseille

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La direction de l’Olympique de Marseille a une priorité cet été. Elle s’efforce à dégraisser son effectif afin de rentrer dans les clous de la DNCG. L’OM continue néanmoins de renforcer massivement son centre de formation. Le club présidé par Stéphane Richard a ainsi officialisé l’arrivée de douze nouveaux jeunes joueurs, indique La Provence.

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Adam El Boughlamy figure notamment parmi cette vaste campagne de recrutement. Le milieu franco-marocain de 18 ans a été finaliste malheureux de la dernière Coupe Gambardella avec Montpellier. Il s’est engagé avec l’OM jusqu’en 2028. Il sera épaulé dans l’entrejeu par Kelian Magangu Ngando.

Une politique visant à préparer la relève

Ce dernier est arrivé de Torcy, tout comme Wesley Boli. L’attaquant de 17 ans a été auteur de 11 réalisations en U17 national. Joshua Kavoka, de son côté, a été un redoutable buteur avec Brétigny. Il a flanqué de 16 buts en 22 rencontres. Le recrutement s’est également étendu aux plus jeunes catégories.

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La source assure que les U17 accueilleront par exemple Edson Mbengi (Castanéenne), Kiyan Martin (Malpassé), Leny Hassouni (Burel) et Issa Sidibé (Sarcelles). Le secteur des gardiens a été totalement renouvelé avec Milan-Sandro Cheval (Caen), Rémi Sery (Istres) et Samuel Eddine Allaoui (Air Bel). Ils sont accompagnés du latéral droit normand Osmane N’Diaye. Cette politique de recrutement vise à préparer sereinement la relève de l’OM.