Mercato PSG : 120M€ ! Luis Enrique prêt à défier la France ?

Alors que les dernières rumeurs assuraient que le PSG avait pris la résolution de ne pas recruter au milieu de terrain cet été, Luis Enrique serait prêt à tenter un pari risqué pour renforcer son effectif la saison prochaine.

Mercato PSG : Luis Enrique voudrait recruter Enzo Fernandez

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Luis Enrique serait prêt à réactiver la piste menant à Enzo Fernandez. Selon les informations du média Fichajes, l’entraîneur du PSG apprécierait le profil du milieu de terrain de Chelsea et ne dirait pas forcément non à son renfort. Suivi de près depuis plusieurs mois déjà, l’international argentin figurerait toujours sur les tablettes des dirigeants parisiens.

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Luis Enrique rêverait d’associer Enzo Fernandez à Joao Neves et Vitinha afin de former un trio parfait. Toujours selon la même source, le PSG serait même en train de préparer une offre de 120 millions d’euros pour contraindre à lui céder le compatriote de Lionel Messi. Soit le montant déboursé par les Blues pour le déloger du Benfica Lisbonne en janvier 2023.

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Toutefois, cette information paraît bien étonnante dans la mesure, où le recrutement d’un milieu de terrain n’est pas la priorité du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Sans compter que depuis la finale de la Coupe du monde 2022 entre l’Argentine et la France, l’image d’Enzo Fernandez passe très mal en France.

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Le Paris SG se mettrait donc à dos une partie des Français s’il venait à recruter le métronome de Chelsea. De son côté, le principal concerné, dont l’agent Javier Pastore fait le maximum pour lui trouver un nouveau point de chute, serait plus enclin à rejoindre le Real Madrid, club auquel il fait régulièrement des appels du pied ces derniers mois.

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D’autant que sa cote de popularité en France a encore plus chuté après la Coupe du monde de cet été.