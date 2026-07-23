Coup spectaculaire à l’OM : Une star du Real Madrid arrive ?

Le mercato de l’OM prend une dimension spectaculaire. Les dirigeants olympiens tenteraient de venir le milieu du Real Madrid, Franco Mastantuono.

Mercato OM : Le Real Madrid ouvre la porte pour Franco Mastantuono

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L’Olympique de Marseille tente l’un des coups les plus inattendus du mercato. Franco Mastantuono, annoncé comme l’un des grands talents du monde, peine à se faire une place au Real Madrid. Il n’est toujours pas parvenu à justifier le moment de son transfert, 45 millions d’euros.

Au point où le prodige argentin a été relégué sur le banc de touche. Il n’a disputé que 23 matchs de Liga cette saison. Un faible ratio pour se hisser parmi les pions essentiels du Real Madrid. Le nouvel entraîneur José Mourinho lui aurait même accordé un bon de sortie durant ce mercato.

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La radio COPE le confirme, les Merengues souhaitent l’envoyer en prêt hors d’Espagne. Ce type de transaction vise à offrir du temps de jeu au joueur de 18 ans dans un nouveau championnat, à l’image des réussites de Nico Paz ou Endrick. C’est là que l’OM entre en danse.

L’Olympique de Marseille se renseigne sur le joueur

L’Olympique de Marseille apparaît comme une destination crédible pour accueillir Franco Mastantuono. Car les recruteurs phocéens se seraient déjà renseignés sur le compatriote de Leonardo Balerdi en début d’été.

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Ce prêt sec, sans option d’achat, serait la solution idéale pour combler les départs de Mason Greenwood et Hamed Traoré. Même si le salaire du joueur représente un investissement important pour les dirigeants de l’OM. Stéphane Richard et la cellule de recrutement étudieraient sérieusement ce dossier XXL.