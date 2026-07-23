Mercato PSG : Ferran Torres attendu pour sa visite médicale

Après avoir remporté la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, Ferran Torres devrait prochainement s’engager avec le PSG. Le FC Barcelone aurait compris qu’il ne peut plus rien faire pour retenir son attaquant cet été.

Mercato : Ferran Torres au PSG, un transfert inévitable pour le Barça

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Héros de l’Espagne face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde, Ferran Torres ne va pas aller au bout de son contrat avec le FC Barcelone. À un an de la fin de son engagement, l’attaquant de 26 ans a pris la résolution de s’offrir un nouveau challenge, notamment du côté du Paris Saint-Germain. D’après les informations relayées ce jeudi par le journal local El Desmarque, le PSG sera inévitablement le prochain point de chute de Ferran Torres.

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Malgré une récente offre de prolongation de sa direction, le numéro 7 du Barça devrait atterrir à Paris juste après ses vacances pour passer sa visite médicale et régler les derniers détails de son transfert chez les Rouge et Bleu. Le quotidien ibérique confirme que la proposition du PSG aurait totalement convaincu Ferran Torres, sur le plan financier et sportif après un échange direct avec Luis Enrique.

Luis Enrique a rassuré Ferran Torres

En effet, le journaliste Andrés Onrubia a révélé les coulisses d’un échange téléphonique entre l’entraîneur du Paris SG et le joueur du Barça durant la Coupe du monde en Amérique. Le profil de Ferran Torres plaît énormément à Luis Enrique qui a pris le temps de le convaincre.

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« Luis Enrique apprécie énormément la polyvalence de Ferran Torres et, d’ailleurs, pendant cette Coupe du Monde, le technicien asturien et le joueur ont eu une conversation téléphonique. Une conversation téléphonique au cours de laquelle Luis Enrique a exprimé son désir de le voir dans l’équipe la saison prochaine », a confié le spécialiste espagnol sur les antennes de la Cadena Ser.

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Ces dernières heures, le média El Nacional rapporte que les dirigeants barcelonais auraient désormais fixé le tarif de Torres à 60 millions d’euros après son parcours à la Coupe du monde. Mais le Paris Saint-Germain reste optimiste quant à l’aboutissement de ce dossier.