ASSE : Des renforts inattendus étoffent le groupe de Cathro

L’entraîneur de l’ASSE voit son groupe s’étoffer. Trois joueurs inattendus étaient présents à l’entraînement ce mardi.

ASSE : Chico, Eymard et Paalberg de retour à l’entraînement

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Avant le stage de l’ASSE prévu à Divonne-les-Bains, à partir du vendredi 24 juillet, l’entraineur des Verts a reçu de bonnes nouvelles. Chico Lamba (23 ans), Paul Eymard (18 ans) et Marten-Chris Paalberg (17 ans), trois joueurs blessés la saison dernière, font leur retour sur la pelouse du Centre sportif Robert-Herbin, selon les informations de Peuple-Vert.

Les joueurs sortis de l’infirmerie se sont remis à la course pour le début de leur réathlétisation. Lamba avait été victime d’une blessure aux adducteurs, puis à la jambe. Il avait ainsi manqué plusieurs semaines de compétition.

Revenu vers la fin de la saison, le défenseur central portugais avait été victime d’une rechute. Quant à Paul Eymard, il avait été opéré en avril dernier, à la suite d’une fracture au pied. Sa saison avait ainsi été écourtée.

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Avant sa blessure, Chico Lamba s’était imposé dans l’équipe de l’AS Saint-Etienne, grâce à sa puissance, sa solidité et sa sérénité. Contrairement à ce dernier, Paul Eymard avait fait ses premières apparitions en coupe de France en novembre 2025, puis en Ligue 2 en janvier 2026. Il avait donc été freiné par cette blessure grave.

Arrivé chez les Verts en février 2026, Marten-Chris Paalberg souffrait lui d’une inflammation au genou. Il n’avait donc pas joué le moindre match, ni avec la Réserve ni avec l’équipe professionnelle.

Encore un long chemin avant de rejouer !

Ayant manqué les trois premières semaines de la préparation estivale, ces trois joueurs de retour sont encore soumis à un long protocole. Ils doivent d’abord achever leur rééducation, puis d’entamer la préparation, avant de réintégrer l’entraînement collectif.

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Ian Cathro ne devrait donc pas compter sur eux pour le début du championnat, fixé au 8 août 2026. Cependant, leur retour sur le terrain est une excellente nouvelle pour le nouveau coach de l’ASSE.