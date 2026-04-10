Mercato: L’agent d’Enzo Fernandez évoque un transfert du PSG

En froid avec son entraîneur et la direction de Chelsea, Enzo Fernandez est associé au PSG et au Real Madrid pour le prochain mercato estival. Alors que les rumeurs s’intensifient, l’agent du joueur de 25 ans est sorti du silence.

Mercato : Pastore calme le PSG et le Real Madrid pour Enzo Fernandez

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, Enzo Fernandez ne semble pourtant pas sur le départ. Son agent, Javier Pastore, a tenu à remettre les choses au clair, alors que le Mercato estival s’annonce à grands pas. L’ancien meneur de jeu du Paris SG assure qu’il n’y a rien entre son poulain et le club de la capitale.

Lisez aussi : PSG : Les dessous de l’abandon de la piste Enzo Fernandez !

À voir

Ça bouge à l’OM : Frank McCourt confirme un accord !

« C’est plus de la presse qu’autre chose », a notamment indiqué Javier Pastore au sujet des rumeurs de transfert. Épanoui à Chelsea FC, l’ancien milieu de terrain du Benfica Lisbonne vit actuellement une période idéale. L’international argentin enchaîne les saisons au plus haut niveau et se sent parfaitement installé à Londres. Concernant le Real Madrid, son représentant tempère également. « J’habite à Madrid, donc tout le monde dit qu’il va venir… mais ce sont surtout des rumeurs », a ajouté Pastore lors d’une interview accordée à Onze Mondial.

Lisez aussi : INFO Mercato : Le PSG a trouvé mieux qu’Enzo Fernandez !

Pour Enzo Fernandez, l’objectif est donc clair : terminer la saison avec Chelsea et décrocher une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Un critère essentiel pour un joueur ambitieux, désireux de disputer les plus grandes compétitions chaque année.

Lire la suite sur le PSG

INFO PSG: Chelsea tranche pour le transfert d’Enzo Fernandez

À voir

OL : Terrible nouvelle officielle à Lyon avant Lorient

‎Mercato PSG : Enzo Fernandez ? C’est acté à 99%

« Il va jouer le Mondial cet été, finir la saison… et ensuite on verra. Mais aujourd’hui, on ne pense pas à un départ », rassure Javier Pastore. Malgré l’intérêt de grands clubs européens, Enzo Fernandez, dont le contrat court jusqu’en juin 2032, reste donc concentré sur son présent. Au grand dam du Paris SG et du Real Madrid.