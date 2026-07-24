Mercato OM : Facundo Medina au cœur d’une grosse polémique

‎L’OM voit une nouvelle agitation secouer son mercato estival. Cette fois, ce n’est pas une offre officielle qui fait parler, mais une image de Facundo Medina portant le maillot de River Plate, un cliché qui a rapidement embrasé les réseaux sociaux et relancé les spéculations autour de son avenir.

‎Mercato OM : Une simple photo qui met le feu aux poudres

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‎Alors que l’Olympique de Marseille poursuit son vaste chantier estival, Facundo Medina s’est retrouvé malgré lui au centre de toutes les discussions. Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux montre le défenseur argentin disputant un match amical avec un maillot de River Plate sur les épaules. En quelques heures, cette séquence est devenue virale et a nourri les rumeurs d’un possible retour dans son pays.

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‎Selon plusieurs médias argentins, cette tunique aurait été offerte au joueur par l’acteur Grego Rossello, proche du défenseur. Ce dernier s’est d’ailleurs amusé de ce cadeau sur les réseaux sociaux, alimentant malgré lui une polémique qui dépasse largement le simple cadre d’une anecdote estivale.

‎Pourquoi Marseille se retrouve sous pression

‎Cette agitation intervient dans un contexte particulièrement sensible pour le club phocéen. D’après les informations rapportées, l’OM doit poursuivre son opération dégraissage afin de respecter les exigences du fair-play financier de l’UEFA. Après les départs de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang, d’autres ventes restent attendues avant le début de la saison.

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‎Grégory Lorenzi a d’ailleurs expliqué que le transfert de Greenwood avait été réalisé dans un marché moins favorable qu’espéré, rappelant que les offres ne correspondaient pas aux montants évoqués publiquement. Des propos qui illustrent la complexité des négociations actuelles du club marseillais.

‎Une rumeur qui pourrait prendre de l’ampleur

‎Dans ce contexte, le nom de Facundo Medina revient avec insistance du côté de River Plate. Certains médias argentins présentent même le défenseur comme une priorité de recrutement, ce qui donne encore davantage de poids aux interprétations autour de cette fameuse photo.

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‎Pour autant, aucun accord ni aucune négociation avancée n’ont été officialisés. À ce stade, la polémique repose davantage sur les spéculations des supporters et l’emballement des réseaux sociaux que sur des éléments concrets. Comme souvent pendant le mercato, une simple image suffit parfois à déclencher une véritable tempête médiatique.

‎Le mercato moderne, terrain idéal pour les interprétations

‎Le feuilleton Medina illustre parfaitement les dérives du mercato actuel. Désormais, une photo publiée sur internet peut provoquer autant de réactions qu’une conférence de presse officielle. Les réseaux sociaux accélèrent la diffusion des rumeurs et chaque détail devient un indice supposé d’un futur transfert. ‎Dans le cas de Facundo Medina, la prudence reste pourtant indispensable.

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Tant qu’aucune annonce officielle ne vient confirmer un intérêt concret ou un accord entre les différentes parties, cette histoire demeure avant tout un symbole de la folie estivale qui accompagne chaque mercato. À Marseille plus qu’ailleurs, la moindre étincelle suffit souvent à déclencher un immense incendie médiatique.