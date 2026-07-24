Mercato OM : Lorenzi proche d’un joli coup à 1M€

‎L’OM pourrait bientôt dénouer l’un de ses dossiers les plus délicats de ce mercato d’été. Le Servette FC avance sérieusement pour recruter Geoffrey Kondogbia, un transfert qui pourrait rapporter un million d’euros au club marseillais.

‎Mercato OM : Une porte de sortie se dessine enfin pour Kondogbia

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‎L’avenir de Geoffrey Kondogbia semble s’éclaircir après plusieurs semaines d’incertitude. D’après Fabrizio Romano, le Servette FC a accéléré les discussions et serait désormais en pole position pour accueillir le milieu centrafricain.

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‎Le journaliste italien indique même que le joueur aurait déjà trouvé un accord avec la formation suisse. De son côté, Marseille réclamerait environ un million d’euros pour laisser partir un élément qui n’entre plus pleinement dans les plans du club.

‎Pourquoi ce dossier traînait depuis des semaines

‎Le départ de Kondogbia n’avait pourtant rien d’une évidence. Entre un salaire particulièrement élevé et une dernière saison marquée par des blessures à répétition, peu de clubs semblaient prêts à tenter le pari. ‎

À 33 ans, l’ancien Monégasque possède encore une solide expérience, mais sa situation contractuelle et sa baisse de valeur compliquaient les négociations. L’OM cherchait avant tout une solution capable d’alléger sa masse salariale sans brader son joueur.

🚨💣Le Servette FC fonce sur Geoffrey Kondogbia !



Conseillé par son ami Alain Soral, le joueur s’est déjà mis d’accord avec la direction du club.



L’OM réclame 1M€.



[🎖️@FabrizioRomano] pic.twitter.com/SmDHfygOfQ — Massilia Zone (@Aqabaeb) July 23, 2026

‎Un transfert qui pourrait débloquer le mercato

‎Si l’opération se concrétise, Marseille réaliserait bien plus qu’une simple vente. Ce départ offrirait davantage de marge de manœuvre à la direction sportive pour poursuivre son recrutement. ‎Bruno Genesio pourrait ainsi compter sur un effectif davantage adapté à ses exigences, tandis que Grégory Lorenzi poursuivrait son vaste chantier estival avec davantage de flexibilité financière.

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‎Même si le montant du transfert reste modeste, cette opération aurait une véritable importance stratégique. Dans un mercato, certaines ventes valent davantage par les économies qu’elles génèrent que par l’indemnité encaissée.‎ Si les informations de Fabrizio Romano se confirment, Marseille réussirait à résoudre un dossier qui semblait bloqué depuis plusieurs semaines.