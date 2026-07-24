Mercato ASSE : Cathro acte un départ XXL en défense !

‎L’ASSE pourrait rapidement tourner une page importante de son secteur défensif à quelques semaines de la reprise. Un dossier s’est nettement accéléré et laisse entrevoir un départ imminent de Mickaël Nadé.

‎Mercato ASSE : Le dossier Mickaël Nadé s’emballe en coulisses

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‎Le signal est loin d’être anodin. Mickaël Nadé n’a pas participé au déplacement des Verts à Glasgow pour le match amical perdu face aux Rangers, un choix qui alimente les spéculations autour de son avenir.

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‎D’après Peuple Vert, cette absence ne serait pas liée à un souci physique, mais à des discussions de plus en plus avancées sur le marché des transferts. Un club particulièrement intéressé aurait décidé d’intensifier son offensive afin de convaincre Saint-Étienne.

‎Une offre revue à la hausse change la donne

‎Toujours selon Peuple Vert, une première proposition aurait été jugée insuffisante avant qu’une seconde offre, plus importante, ne soit transmise à la direction stéphanoise. De quoi modifier l’équilibre des négociations. ‎

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Sous contrat jusqu’en juin 2028 et estimé à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt, le défenseur de 27 ans disposerait désormais d’une véritable opportunité de relever un nouveau défi après plusieurs saisons sous le maillot vert.

‎Un départ qui pourrait rebattre les cartes

‎Si les discussions aboutissent dans les prochains jours, Ivan Cathro devra rapidement adapter son organisation défensive. Perdre un joueur aussi expérimenté obligerait le staff à revoir certains automatismes. ‎

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Ce possible transfert pourrait également accélérer l’arrivée d’un renfort. Les dirigeants stéphanois auraient alors la mission de compenser ce départ afin de préserver l’équilibre de l’effectif avant le début de la saison.

‎Le pari de Cathro mérite toute l’attention

‎Cette situation illustre la volonté de l’AS Saint-Etienne de ne pas bloquer un joueur lorsqu’une opportunité sportive et financière intéressante se présente. Le club cherche aussi à construire un effectif capable de répondre aux exigences du projet de Cathro. ‎

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Le départ de Mickaël Nadé ne serait pas seulement celui d’un défenseur formé au club. Il marquerait la fin d’un chapitre important et ouvrirait une nouvelle phase de reconstruction, où chaque décision prise sur le mercato pourrait peser lourd sur la saison des Verts.