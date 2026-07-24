Stade Rennais : Terrible coup dur pour Franck Haise ?

‎Le Stade Rennais pourrait devoir composer sans son capitaine au moment d’aborder le premier grand rendez-vous de la saison face au PSG. Victime d’une blessure lors du stage de préparation, Valentin Rongier fait naître une inquiétude grandissante à quelques semaines de la reprise.

‎Stade Rennais : Un stage estival qui vire à la mauvaise surprise

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‎Le rassemblement organisé à Dinard devait permettre à Franck Haise de renforcer les automatismes de son groupe avant le lancement de la Ligue 1. Mais l’ambiance s’est brutalement assombrie après l’accident survenu lors d’une activité de beach soccer, organisée sur la plage de Saint-Énogat.

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‎Touché au visage, Valentin Rongier a subi une fracture du nez et a été opéré dès le lendemain, comme l’a annoncé le Stade Rennais. D’après Ouest-France, le milieu de terrain a quitté prématurément la séance avant de rejoindre le groupe pour poursuivre sa convalescence, sans qu’un calendrier précis de retour ne soit communiqué.

Valentin Rongier opéré du nez 🤕



Victime d'une fracture du nez lors de l’entraînement du 21 juillet, Valentin Rongier a subi une intervention chirurgicale ce mercredi.



Notre capitaine reste auprès du groupe jusqu'à la fin du stage à Dinard et débute une période de… pic.twitter.com/e7EjU4g71c — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 23, 2026

‎Une course contre la montre avant le choc contre Paris

‎L’incertitude concerne désormais la date de son retour. Le club breton reste discret sur la durée de son indisponibilité, de quoi laisser toutes les hypothèses ouvertes alors que la reprise du championnat approche à grands pas.

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‎Selon L’Équipe, une fracture du nez peut nécessiter plusieurs semaines, voire plusieurs mois de récupération selon la gravité du choc. Dans ces conditions, voir Rongier tenir sa place contre le PSG le 23 août semble loin d’être acquis, même si un retour avec un masque de protection demeure une possibilité.

‎Franck Haise face à un véritable casse-tête

‎Perdre son capitaine en pleine préparation serait un contretemps de taille. Au-delà de ses qualités techniques, Rongier représente un relais essentiel entre le staff et le vestiaire, un rôle particulièrement précieux au moment où les automatismes doivent encore se construire.

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‎Si son absence venait à se prolonger, Franck Haise serait contraint de revoir certains équilibres au milieu de terrain et de confier davantage de responsabilités à d’autres cadres. Une situation loin d’être idéale avant d’affronter l’un des adversaires les plus redoutables du championnat.

‎Une alerte qui ne condamne pas la saison

‎Ce contretemps ne doit toutefois pas être interprété comme un coup d’arrêt définitif. La préparation estivale réserve souvent son lot d’imprévus, et les staffs médicaux disposent aujourd’hui de solutions permettant d’accélérer un retour en toute sécurité lorsque les conditions le permettent.

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‎Le Stade Rennais a donc intérêt à privilégier la prudence plutôt qu’un retour précipité de son capitaine. Mieux vaut récupérer un Valentin Rongier pleinement opérationnel pour la suite de la saison que prendre le risque d’aggraver sa blessure lors d’un seul rendez-vous, aussi prestigieux soit-il face au PSG.