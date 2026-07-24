Mercato PSG : Le Barça prend une grosse décision pour Barcola

‎‎Bradley Barcola voit son avenir au PSG alimenter de nombreuses rumeurs alors que le mercato s’accélère en Europe. Pourtant, malgré les spéculations autour d’un possible départ du Paris SG, le FC Barcelone aurait arrêté une position très claire sur le dossier.

‎Mercato PSG : Le Barça abandonne la piste Barcola

La suite après cette publicité

‎Depuis plusieurs jours, la présence de Jorge Mendes à Barcelone a relancé toutes les hypothèses. L’agent portugais a notamment rencontré Joan Laporta pour évoquer plusieurs dossiers liés au mercato, ce qui a immédiatement ravivé les discussions autour de Bradley Barcola.

Dans le même temps, les ambitions offensives du Paris Saint-Germain nourrissent les interrogations sur la place que pourrait occuper l’international français cette saison. ‎Mais selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, la visite de Mendes n’avait aucun lien avec un éventuel transfert de Barcola vers la Catalogne.

À voir

Mercato PSG : Revirement pour Ferran Torres ?

Lire aussi : Coup de tonnerre au PSG : Barcola se rapproche de Liverpool

Le spécialiste du mercato rappelle également que l’ailier parisien est désormais représenté par Moussa Sissoko, un changement qui réduit encore davantage l’influence de Mendes dans ce dossier.

‎Pourquoi le club catalan ferme la porte

‎Le Barça apprécie toujours le profil de Bradley Barcola. Sa vitesse, sa qualité de percussion et sa capacité à faire basculer une rencontre continuent de séduire les dirigeants catalans. Pour autant, cette admiration ne débouchera pas sur une offensive concrète durant ce mercato.

Les Blaugranas ont décidé de ne présenter aucune offre. Le recrutement déjà avancé sur les ailes, avec les arrivées d’Anthony Gordon et de Karim Adeyemi, a profondément modifié les priorités du club. Hansi Flick souhaite désormais concentrer ses efforts sur le recrutement d’un véritable numéro 9 afin de renforcer l’efficacité offensive de son équipe.

‎Un avenir qui pourrait s’écrire loin de Paris

‎Si la piste barcelonaise se refroidit nettement, l’avenir de Bradley Barcola reste loin d’être définitivement fixé. Le PSG réfléchit toujours à renforcer son secteur offensif avec l’arrivée potentielle de Yan Diomandé ainsi que d’un nouvel avant-centre. Ces mouvements pourraient rebattre les cartes dans la hiérarchie parisienne.

À voir

Mercato OM : Facundo Medina au cœur d’une grosse polémique

Lire aussi : PSG Mercato : Yan Diomande lance un ultimatum à Al-Khelaïfi

‎Dans ce contexte, Liverpool demeure particulièrement attentif. Selon Fabrizio Romano, les Reds suivent de près la situation et attendent que le PSG fixe officiellement ses exigences financières. Le montant d’un éventuel transfert pourrait dépasser les 100 millions d’euros, preuve de la valeur accordée au joueur sur le marché européen.

‎Le vrai message envoyé par le Barça

‎Au-delà du cas Barcola, cette décision illustre surtout la nouvelle stratégie du FC Barcelone. Le club catalan ne souhaite plus multiplier les investissements sur les ailes et préfère cibler les postes jugés prioritaires. Cette approche plus sélective traduit une volonté de construire un effectif équilibré tout en maîtrisant ses dépenses.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Ça se confirme pour Paris en attaque !

Mercato PSG : 120M€ ! Luis Enrique prêt à défier la France ?

À voir

Mercato ASSE : Cathro acte un départ XXL en défense !

‎Pour le PSG, cette évolution représente une bonne nouvelle. En voyant le Barça se retirer de la course, la concurrence se réduit, même si Liverpool reste une menace crédible. Le feuilleton est donc loin d’être terminé, mais une certitude se dégage déjà : la Catalogne ne sera vraisemblablement pas la prochaine destination de Bradley Barcola.