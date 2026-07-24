Mercato : Le Stade Rennais prépare un deal inattendu en Ligue 1

Quelques mois après son arrivée au Stade Rennais, Yassir Zabiri prépare déjà ses valises. Les dirigeants de l’OM sont chauds pour le recruter.

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L’OM n’a pas oublié Yassir Zabiri. Déjà séduit par le profil de l’attaquant marocain l’été dernier, le club phocéen suivrait de nouveau sa situation. Cette fois, un départ du Stade Rennais semble bien plus envisageable.

Arrivé en Bretagne lors du dernier mercato hivernal, Yassir Zabiri pourrait déjà faire ses valises. L’ancien joueur de Famalicão n’aurait pas réussi à convaincre Franck Haise, malgré un recrutement voulu à l’époque par Habib Beye. Son avenir s’inscrirait désormais loin de Rennes.

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Selon les informations relayées par le compte X @SalmaSRFC35, l’Olympique de Marseille aurait pris des renseignements sur l’international Espoirs marocain. Son profil continuerait de plaire aux dirigeants marseillais. Bruno Genesio, qui l’appréciait déjà lorsqu’il entraînait le LOSC, serait persuadé que le joueur possède les qualités nécessaires pour retrouver son meilleur niveau.

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De son côté, Grégory Lorenzi l’aurait observé lors de la Coupe du monde U20, où Zabiri avait laissé une impression favorable. L’intérêt de l’OM ne date d’ailleurs pas d’hier. L’été dernier, le club marseillais figurait déjà parmi les prétendants avant que le Stade Rennais ne rafle la mise. Les Rouge et Noir avaient alors investi près de 10 millions d’euros pour s’attacher ses services.

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Mais après six petites apparitions sans aucun but ni passe décisive, le flop est évident. Marseille suivrait donc ce dossier avec attention. Dans la cité phocéenne, les décideurs olympiens estimeraient que le jeune Marocain dispose encore d’un important potentiel et qu’un changement d’environnement pourrait lui permettre de relancer une carrière jusque-là freinée en Bretagne.