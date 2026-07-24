Mercato FC Nantes : Un indésirable croule sous les offres !  

Deiver Machado ne manque déjà pas de prétendants après son départ du FC Nantes. Le Colombien est sur la short-list de nombreux clubs européens.

Mercato FC Nantes : Deiver Machado attire du beau monde

La suite après cette publicité

La relégation du FC Nantes en Ligue 2 n’éteint pas l’intérêt pour ses anciens cadres. C’est le cas de Deiver Machado. Libre de tout engagement, l’ancien latéral du Toulouse FC conserve une belle cote sur le marché.

Recruté l’hiver dernier en provenance du RC Lens pour sauver les Canaris, l’international colombien n’a pas pu éviter la descente. Le roc colombien a passé six mois au club de l’Erdre et a plié ses bagages. Bilan : 16 matchs joués sous le maillot nantais. Malgré la saison catastrophique du FC Nantes, il a été retenu pour le Mondial.

À voir

Mercato OM : Lorenzi proche d’un joli coup à 1M€

Lire aussi : Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un nouveau transfert

Sans contrat à 32 ans, Deiver Machado représente une opportunité financière idéale. Les prétendants se bousculent déjà. Le club espagnol d’Elche a manifesté son intérêt ces derniers jours. Selon le journaliste Rudy Galetti, le Sporting Portugal suit également le dossier de très près, tout comme le Deportivo La Corogne, fraîchement promu en Liga.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Négociations en cours, un milieu attendu à Nantes

Mercato FC Nantes : Une nouvelle offre XXL est sur la table de Kita

À voir

Mercato : Le Stade Rennais prépare un deal inattendu en Ligue 1

Le défenseur colombien a bâti un solide parcours européen entre Genk, Toulouse, le Racing Club de Lens et Nantes. Évalué à 1,8 million d’euros par le site Transfermarkt, le joueur devrait signer un nouveau bail dans les prochaines semaines et tourner la page nantaise.