Mercato : L’OM craque pour un Sénégalais, accord proche ?   

L’OM cherche des renforts cet été, mais à prix réduit. Les dirigeants marseillais visent notamment des joueurs libres. Et dans cette catégorie, un nom circule : celui de Krépin Diatta.

Mercado OM : Bruno Genesio insiste pour Krépin Diatta

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L’OM vise de jolis coups cet été. Budget restreint oblige, le club phocéen doit vendre avant d’acheter et guette les meilleures occasions financières. Débarqué tout récemment sur le banc marseillais, Bruno Genesio veut mettre en place une équipe solide pour la saison prochaine.

L’ancien coach lyonnais et lillois réclame des profils talentueux pour bâtir son effectif. En réponse, la cellule de recrutement cherche de nouveaux cracks sur le marché. Si la piste menant à Djibril Sidibé, libre de tout engagement, a récemment été évoquée, elle ne suscite pas un enthousiasme chez le technicien.

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Genesio vise du lourd. D’après le journaliste Christophe Gillón sur BFM Marseille, l’entraîneur pousserait en interne pour faire venir Krépin Diatta. L’international sénégalais a terminé son contrat avec l’AS Monaco. À 27 ans, l’ailier cherche un rebond. Le projet marseillais a de quoi le séduire.

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Le problème ? Ses prétentions salariales restent trop lourdes pour les finances olympiennes, ce qui pourrait contraindre Marseille à abandonner cette priorité. D’autant que la concurrence s’intensifie sur ce dossier, compliquant la tâche des dirigeants marseillais pris par le temps. Djibril Sidibé (33 ans) pourrait bien devenir l’option par défaut pour renforcer le couloir droit.