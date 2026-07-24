ASSE : Pourquoi Ndiaye n’a pas joué la moindre minute ?

Recrue estivale de l’ASSE, Mamour Ndiaye n’a pas encore joué la moindre minute. La raison de son absence en Écosse est désormais connue.

ASSE : Larsonneur secondé par Colombet

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Engagé officiellement par l’ASSE, le 10 juillet, Mamour Ndiaye sera la doublure de Gautier Larsonneur. La précision a été faite par Loïc Perrin, lors de l’annonce officielle du transfert du gardien de but de Sarpsborg en Norvège.

« Mamour arrive dans ce rôle de numéro deux, pour pousser Gautier Larsonneur vers le haut et profiter, dans le même temps, de son expérience pour grandir de son côté », a-t-il indiqué.

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Deux semaines plus tard, le portier sénégalais n’a fait aucune apparition lors des deux derniers matchs amicaux de l’AS Saint-Etienne. Il était absent contre le Servette FC (0-1), puis face aux Rangers à Glasgow (1-2).

C’est plutôt le jeune gardien de la Réserve, Alexis Colombet, qui a accompagné Gautier Larsonneur. Il avait même eu du temps de jeu lors du premier match de préparation face au FC Biel-Bienne (2-2). Le gardien de but de 18 ans avait joué toute la seconde période de la rencontre.

Mamour Ndiaye absent pour un problème administratif

Alors que l’équipe stéphanoise entame, ce vendredi, un stage à Divonne-les-Bains, Peuple-Vert révèle la raison de l’absence de Mamour Ndiaye. Selon le média spécialisé, il devait encore régler des soucis administratifs. Il n’était donc pas du voyage en Écosse à cause d’un problème administratif. Ce souci devait être reglé dans un bref délai, comme l’a souligné la source.

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Si l’on en croit les informations de P-V, le gardien de 20 ans pourrait faire sa première apparition, le mercredi 29 juillet, contre le FC Lausanne-Sport (Suisse), lors du quatrième match amical de préparation.