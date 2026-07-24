Mercato OM : 15M€ ! Lorenzi tient le remplaçant de Greenwood

‎‎L’OM accélère discrètement sur le mercato pour reconstruire son secteur offensif après plusieurs départs majeurs, dont celui de Mason Greenwood. Le club phocéen s’intéresse de près à Keito Nakamura, dont le Stade de Reims réclame 15 millions d’euros.

Mercato OM : Keito Nakamura à Marseille pour oublier Greenwood ?

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‎L’état-major marseillais poursuit son travail de prospection afin de renforcer une attaque largement remodelée cet été. Dans cette optique, Keito Nakamura figure parmi les profils étudiés par Grégory Lorenzi, séduit par les qualités du Japonais capable d’évoluer sur tout le front offensif.

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‎Pour autant, le dossier reste à un stade préliminaire. D’après La Provence, Marseille s’est contenté de recueillir des informations sur la situation du joueur, sans transmettre d’offre officielle. Une manière d’évaluer la faisabilité d’une opération qui pourrait rapidement s’animer.

🚨L'OM a pris des renseignements sur Keito Nakamura 🇯🇵, ailier du Stade de Reims qui demande 15M€ pour s'en séparer.



Une somme jugée importante alors que Marseille souhaite limiter ses dépenses.



(@laprovence) pic.twitter.com/IhGCCqmxcb — La Source Marseillaise (@lasource13013) July 23, 2026

‎Un prix qui refroidit les ambitions marseillaises

‎Le principal obstacle est financier. Le Stade de Reims, relégué en Ligue 2, ne compte pas brader l’un de ses meilleurs éléments et fixe le prix de départ à 15 millions d’euros, un montant conséquent pour des dirigeants olympiens décidés à maîtriser leurs dépenses.

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‎Cette prudence s’explique par la nouvelle politique économique du club. Après plusieurs mercatos coûteux, Marseille privilégie désormais un recrutement ciblé et attend encore de nouvelles ventes avant d’investir massivement. Chaque euro dépensé devra répondre à une véritable nécessité sportive.

‎Un renfort capable de changer le visage de l’attaque

‎À 25 ans, Keito Nakamura présente un profil qui correspond aux besoins actuels de l’Olympique de Marseille. Percutant, rapide et à l’aise dans les un-contre-un, l’international japonais apporterait une solution supplémentaire sur les ailes pour faire oublier Mason Greenwood.

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‎Son envie de retrouver rapidement un championnat de premier plan pourrait également favoriser les discussions. Encore sous contrat pour deux saisons avec Reims, le joueur semble prêt à relever un nouveau défi, à condition que les deux clubs trouvent un terrain d’entente.

‎Lorenzi avance avec méthode sur un dossier stratégique

‎Ce dossier illustre parfaitement la stratégie adoptée par Grégory Lorenzi. Le dirigeant marseillais ne veut plus céder à la précipitation et privilégie une approche réfléchie, quitte à patienter avant de passer à l’offensive. ‎Si les 15 millions d’euros réclamés restent un frein aujourd’hui, cette piste mérite d’être suivie avec attention.

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Un départ supplémentaire ou une baisse des exigences du Stade de Reims pourrait rapidement rebattre les cartes. Une chose est sûre : l’Olympique de Marseille prépare activement l’après-Greenwood, et Keito Nakamura apparaît comme l’une des options les plus crédibles du moment.