Mercato OL : Louis-Jean annonce du mouvement à Lyon

Matthieu Louis-Jean confirme l’arrivée imminente d’un avant-centre à l’OL. Il assure que le dossier est en bonne voie. Il annonce aussi des départs.

Mercato : L’OL confirme des négociations avancées pour l’avant-centre

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L’OL aura un nouvel attaquant de pointe dans les prochains jours. Le club rhodanien a jusqu’au 30 juillet pour déposer la liste de ses joueurs pour la coupe d’Europe. Paulo Fonseca attend donc le remplaçant d’Endrick et de Roman Yaremchuk dans son groupe, pour le 3e tour des préliminaires de la Ligue des Champions.

Cette semaine, Loïs Openda s’est rapproché de Lyon. Il est déjà d’accord pour rejoindre les Gones, sous la forme d’un prêt. Il reste maintenant à trouver un accord avec son club, la Juventus.

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Interrogé sur la suite du mercato de l’Olympique Lyonnais par Le Progrès, Matthieu Louis-Jean confirme le recrutement d’un buteur avant la date butoir de l’UEFA. « Le poste d’avant-centre est le plus compliqué à l’heure actuelle, mais on avance bien. On sait ce que l’on doit faire », a-t-il indiqué, sans dévoiler de noms.

Louis-Jean reste à l’affût des opportunités sur le marché

Disposant d’une modeste enveloppe pour faire son marché, le patron du recrutement à l’OL se concentre sur les opportunités à moindre coût. « C’est à nous d’être un peu plus intelligents, d’essayer d’être plus créatifs et de trouver des opportunités sur le marché », a-t-il déclaré.

Matthieu Louis-Jean a recruté Kaïl Boudache sans indemnité de transfert. Transféré du Borussia Dortmund, Julien Duranville a coûté 5 M€, tandis que Mohamed Ouédraogo a débarqué du SCR Altach (Autriche) contre 2,2 M€. Quant au transfert définitif de Noham Kamara, du PSG, il a été conclu à 4,1 M€.

L’Olympique Lyonnais travaille sur les départs

Le dirigeant compte donc suivre cette ligne directrice pour boucler le marché estival. « Des joueurs vont arriver, surtout offensivement. […] Il va y avoir des départs aussi. On travaille sur les futures sorties.[…]. On est satisfait de ces premières arrivées, car on voulait être actif tôt avec le tour préliminaire de la C1 à préparer », a confié Matthieu Louis-Jean.

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Concernant les départs actés cet été, l’Olympique Lyonnais a transféré Afonso Moreira au Bayer Leverkusen et a prêté, à nouveau, Matt Turner en MLS. Daryll Benlahlou a été prêté au Montpellier HSC et Achraf Laaziri a rejoint le club de l’Ittihad Tanger au Maroc.