Mercato OL : Nabil Fekir, un renfort idéal pour Lyon ?

Sans budget véritable pour recruter, l’OL serait bien inspiré de se pencher sur la situation de Nabil Fekir, un enfant du club rhodanien. Il est libre de tout engagement.

Mercato : L’OL sans enveloppe pour recruter, il doit d’abord vendre !

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Lourdement endetté, l’OL est obligé de faire des ventes avant de se renforcer cet été. Afonso Moreira devrait rejoindre le Bayer Leverkusen contre 32 M€, d’ici la fin de la semaine. Le club rhodanien ne pourra réinvestir qu’une infime partie des revenus des transferts, car il doit réduire son énorme déficit financier.

Compte tenu de la faible enveloppe pour le recrutement, Matthieu Louis-Jean va encore faire un marché intelligent. Il est contraint de se positionner sur des joueurs à moindre coût, des pépites à fort potentiels et des joueurs libres de tout engagement.

Mercato : Nabil Fekir coche des cases pour un retour à Lyon

Parlant de joueur libre, Nabil Fekir l’est. Son contrat avec Al-Jazira au Émirats arabes unis expire officiellement le 30 juin 2026. Michele Kang n’aura donc pas à débourser un centime pour l’enrôler.

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En plus d’être libre, le polyvalent milieu offensif pourrait rendre des services à l’équipe de Paulo Fonseca en coupe d’Europe, grâce à son expérience du haut niveau européen. Il totalise 32 matchs en Ligue Europa, 12 en Ligue des champions et 3 en Ligue Conférence. International français (25 sélections), Nabil Fekir a été champion du monde en 2018.

Il connaît évidemment très bien la Ligue 1 où il a disputé 145 matchs entre 2013 et 2019, avant son transfert au Real Betis Séville (2019-2024). Son statut d’ancien joueur et d’ex-capitaine de l’Olympique Lyonnais, son club formateur, est aussi un énorme atout pour l’équipe des Gones.

Le natif de Lyon n’aura, par conséquent, aucun souci d’adaptation. Il retrouverait son ancien coéquipier Corentin Tolisso (31 ans), qui porte dsormais le brassard.

Fekir, un énorme salaire et des concurrents en L1 et en MLS

Bien que fin technicien, le joueur de 32 ans présente toutefois un point faible. Il a parfois des soucis physiques, notamment aux genous. Son gros salaire à Al-Jazira, estimé 715 000 € par mois, pourrait constituer un gros obstacle pour l’OL. Mais sur ce point, Nabil Fekir pourrait faire un effort en baissant son salaire. Surtout pour retrouver son club de cœur, 7 ans après l’avoir quitté.

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Sur le marché des transferts, l’ancien joueur de Lyon intéresserait le RC Strasbourg et l’OGC Nice en Ligue 1. À l’étranger, il plaît à des clubs du championnat turc, ainsi qu’à des Franchises de Major League Soccer (MLS).