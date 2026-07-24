Mercato OM : Un milieu file en Allemagne, c’est officiel !

L’Olympique de Marseille continue de perdre de plusieurs joueurs. C’est autour de Bilal Nadir de poser officiellement ses valises en Allemagne.

Mercato OM : Bilal Nadir rejoint officiellement Hambourg

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Les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont contraints à réduire leur masse salariale cet été. C’est dans ce sens que plusieurs joueurs ont déjà quitté le navire OM. De cadres offensifs tels que Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré, ont mis les voiles. C’est au tour de Bilal Nadir quitter officiellement l’OM.

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Le milieu de terrain de 22 ans n’a pas prolongé son contrat à Marseille. Il était libre comme l’air depuis le 30 juin dernier. Plusieurs clubs européens souhaitaient le recruter gratuitement. Mais Bilal Nadir a finalement choisi de rebondir en Allemagne. Le club promu d’Hambourg vient d’officialiser sa signature ce vendredi matin via ses canaux officiels.

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👋 𝐌𝐨𝐢𝐧, Bilal #Nadir! 🔷



Der marokkanisch-französische Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei von Olympique Marseille zu uns und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. ✍️



Weitere Infos findet ihr hier 👉 https://t.co/Dcq6eyBop4



Bienvenue, Bilal! 😍#nurderHSV pic.twitter.com/oJ0UF30OVP — Hamburger SV (@HSV) July 24, 2026

L’international espoir marocain s’est engagé pour une durée de trois saisons avec la formation allemande. Il est dorénavant lié à Hambourg jusqu’en juin 2029. Ce sera l’occasion pour Bilal Nadir de relancer sa carrière en Bundesliga. Tandis que la direction de l’OM devra trouver une solution pour le remplacer. L’été sera très animé à Marseille.