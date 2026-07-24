PSG Mercato: Liverpool reçoit un atout précieux pour Barcola

Déterminé à faire de Bradley Barcola le successeur de Mohamed Salah, Liverpool serait sur le point de recevoir un précieux atout pour faire craquer le PSG dans les négociations à venir pour l’attaquant de 23 ans.

PSG Mercato : Liverpool insiste pour Bradley Barcola

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Bradley Barcola reste très apprécié de Luis Enrique, mais plusieurs clubs anglais suivent attentivement sa situation, notamment Liverpool, Arsenal et Manchester United, qui seraient prêts à dégainer pour l’ailier français cet été. Certains courtisans seraient prêts à faire des folies pour convaincre le Paris Saint-Germain.

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Nasser Al-Khelaïfi ne souhaite pas vendre forcément Barcola, mais une offre totalement hors marché pourrait pousser les dirigeants parisiens à réfléchir. Le double champion d’Europe en titre réclamerait au minimum 150 millions d’euros pour ouvrir la porte à un départ de l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais.

Le journaliste Fabrizio Romano confirme que l’international français pourrait effectivement quitter le Paris Saint-Germain en cas d’offres très importantes. Le spécialiste mercato ajoute que Liverpool serait déjà prêt à répondre favorablement aux exigences du Paris SG pour Bradley Barcola.

« Un départ reste possible en cas de très grosse offre. Départ possible ? Oui, mais seulement si un club vient avec beaucoup d’argent. Et Liverpool le sait très bien. Et Liverpool reste intéressé par le joueur donc il faut désormais attendre de voir ce qu’il se passera », expliquait récemment Fabrizio Romano. Et selon les dernières rumeurs, le club anglais pourrait bientôt recevoir un soutien inestimable pour finaliser ce dossier.

Jeff Bezos pour déloger Barcola du Paris SG

À en croire Fabrizio Romano, Liverpool reste le club manifestant l’intérêt le plus concret pour Bradley Barcola. Toutefois, un accord avec les Reds dépendra des conditions de son départ, le prix étant fixé par le Paris Saint-Germain. Ces dernières heures, Sky News a révélé que le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, aurait été approché par un consortium d’investisseurs mené par Amit Bhatia, qui négocie l’achat d’une part du capital de Liverpool.

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Les pourparlers seraient bien avancés et porteraient sur la cession de 30% des parts du club détenu par Fenway Sports Group depuis 2010. En cas d’accord, les pensionnaires d’Anfield, déjà bien logés financièrement, auront encore une marge de manoeuvre plus importante pour se lancer dans des transferts XXL cet été.

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D’ailleurs, le tabloïd The Sun assure qu’avec l’arrivée de Jeff Bezos dans le capital de Liverpool, le transfert de Bradley Barcola pourrait se régler assez facilement dans les prochaines semaines.