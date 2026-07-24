Ça bouge à l’OM : Accord conclu pour un départ au milieu !

L’OM poursuit son dégraissage estival. Après Pierre-Emerick Aubameyang, un autre départ est sur le point d’être bouclé. Geoffrey Kondogbia aurait donné son feu vert pour un transfert en Suisse.

Mercato OM : Geoffrey Kondogbia d’accord pour rejoindre Servette FC

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L’Olympique de Marseille traverse un mercato sous pression. Les dirigeants phocéens doivent impérativement alléger leur masse salariale. Cela passe par le départ des éléments les plus onéreux de l’OM. C’est dans ce sens que Pierre-Emerick Aubameyang a été cédé au Deportivo La Corogne. Un chèque de 1,5 millions d’euros a suffi pour le libérer de sa dernière année de contrat.

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Un autre gros salaire du vestiaire de l’OM est aussi tout proche de faire ses valises. Il est question de Geoffrey Kondogbia. L’international centrafricain a enfin trouvé preneur. Servette FC tenterait d’arracher sa signature. Et cette approche suisse ne laisse pas le milieu de terrain de 33 ans indifférent.

1 millions d’euros pour acter son départ

Le journaliste Fabrizio Romano le confirme, Geoffrey Kondogbia a pris sa décision. Conseillé par ses proches, il se serait accordé avec les dirigeants de Servette FC concernant les contours de son futur contrat. Une opportunité en or pour la formation suisse de s’offrir un joueur de haut niveau. La direction de l’OM, de son coté, ne devrait pas retenir son cadre.

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Le Servette FC fonce sur Geoffrey Kondogbia !



Conseillé par son ami Alain Soral, le joueur s’est déjà mis d’accord avec la direction du club.



L’OM réclame 1M€.



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La source explique que le président Stéphane Richard et son équipe réclament la modeste somme d’1 million d’euros pour valider officiellement ce transfert. Ce départ imminent devrait permettre à l’OM de soulager un peu ses finances et poursuivre ainsi sa politique d’austérité budgétaire.