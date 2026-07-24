Mercato OL : Lyon tente un nouveau gros coup au Real Madrid

Toujours à la recherche d’un avant-centre, l’OL aurait tenté de faire revenir Endrick du Real Madrid à Lyon, mais en vain !

Mercato OL : Endrick

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L’OL avait réussi un joli coup pendant le mercato hivernal, en se faisant prêter les services d’Endrick par le Real Madrid. Il avait rejoint le club rhodanien sous la forme d’un prêt payant d’un montant d’un million d’euros maximum. Le jeune attaquant avait passé la deuxième moitié de la saison sous le maillot des Gones, entre janvier et juin 2026.

Il avait disputé 21 matchs, soit 16 en Ligue 1, deux en Ligue Europa et trois en Coupe de France. Le joueur de 20 ans avait marqué 8 buts et délivré 8 passes décisives. Rentré à Madrid à l’issue de la saison, il avait ensuite pris part à la Coupe du monde avec la sélection brésilienne, éliminée en huitième de finale.

Cependant, l’Olympique Lyonnais envisageait, dans ses plans, de faire revenir Endrick à Lyon. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants du club rhodanien ont sondé leurs homologues du Real Madrid pour un nouveau prêt, mais sans suite. La pépite internationale brésilienne (21 sélections, 4 buts) devrait être dans la rotation du nouvel entraîneur des Merengues, José Mourinho.

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Quant à l’OL, il est sur le point de se faire prêter Loïs Openda. L’avant-centre de la Juventus s’est déjà mis d’accord avec Lyon. Il ne reste plus qu’à trouver un accord entre les deux clubs.