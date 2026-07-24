Mercato Stade Rennais : Deux transferts XXL se précisent  

Deux mouvements sont prévus au Stade Rennais pendant ce mercato estival. Un attaquant est annoncé sur le départ, son potentiel successeur est trouvé.

Mercato Stade Rennais : Breel Embolo sur le départ, Martin Terrier arrive

La suite après cette publicité

Très sollicité sur ce marché estival, Breel Embolo pourrait bien quitter la Bretagne. Le Stade Rennais anticipe déjà son départ et cible un ancien de la maison : Martin Terrier.

Avec sept recrues déjà enregistrées, Rennes affiche un groupe pléthorique. L’effectif compte actuellement 33 joueurs. L’objectif est de réduire ce groupe à 23 ou 24 éléments de champ. Plusieurs départs sont donc inévitables. Des joueurs comme Jordan James, Seko Fofana, Glen Kamara ou Ayanda Sishuba sont poussés vers la sortie.

À voir

Mercato PSG : Après Lee, un autre joueur annonce son départ

Breel Embolo figure lui aussi parmi les candidats au départ. Remarqué lors de la Coupe du monde grâce à ses deux buts et deux passes décisives, l’attaquant suisse attire les convoitises. Atlanta (MLS) s’intéresse à lui, tout comme les promus anglais Hull City et Ipswich Town, sans oublier plusieurs formations de Serie A.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Deal bouclé pour l’arrivée d’Oppong ?

Rennes ne retiendra pas son joueur de 29 ans en cas d’offre satisfaisante. Un transfert autour de 15 millions d’euros permettrait de libérer une place en attaque. Pour remplacer l’international suisse, les dirigeants rennais pensent à Martin Terrier.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : Le Stade Rennais prépare un deal inattendu en Ligue 1

À voir

Mercato OL : Lyon tente un nouveau gros coup au Real Madrid

Mercato Stade Rennais : C’est fait, un gros transfert est bouclé !

Financièrement, faire revenir le joueur du Bayer Leverkusen est envisageable. Un prêt assorti d’une option d’achat est à l’étude. Toutefois, le club breton doit impérativement dégraisser son secteur offensif, qui compte aujourd’hui neuf éléments. Une fois ce ménage fait, Terrier, capable d’évoluer dans l’axe comme sur l’aile gauche, deviendra la priorité pour succéder à Embolo.