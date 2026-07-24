Mercato ASSE : Alerte, un 4e jeune joueur quitte les Verts

L’ASSE annonce le départ officiel d’un quatrième jeune joueur. Il était présent dans le groupe professionnel depuis le début de la préparation estivale.

Mercato : Jebryl Sahraoui prêté au SC Aubagne Air Bel

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Dans les tuyaux ces derniers jours, le départ de Jebryl Sahraoui de l’ASSE est désormais officiel. Il quitte son club formateur et rejoint SC Aubagne Air Bel en Ligue 3. Il est prêté au club de la banlieue de Marseille. « L’AS Saint-Étienne et le SC Aubagne Air Bel ont conclu un accord pour le prêt d’une saison du milieu de terrain », a écrit le club ligérien dans son communiqué.

ℹ️ L’AS Saint-Étienne et le SC Aubagne Air Bel ont conclu un accord pour le prêt d’une saison du milieu de terrain Jebryl Sahraoui !



Bonne saison en Ligue 3, Jebryl ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 24, 2026

Jebryl Sahraoui est le quatrième joueur de la Réserve stéphanoise, à s’engager ailleurs cet été. Il suit Axel Dodote, prêté à Pau FC en Ligue 2, Enzo Mayilla transféré à Dunkerque et Jibril Othman envoyé à l’Aviron Bayonnais en National.

Sahraoui part en Ligue 3, à la recherche de temps de jeu

Le milieu de terrain de 20 ans a pourtant démarré la pré-saison dans le groupe professionnel. Il a cumulé 62 minutes de jeu lors des deux matchs amicaux de préparation, face au FC Biel-Bienne (2-2) et contre le Servette FC (0-1).

Arrivé au Centre de formation de l’ASSE en juillet 2020, Jebryl Sahraoui avait décroché son premier contrat professionnel en janvier 2023. Cependant, il n’a joué qu’un bout de match (45 minutes) avec l’équipe professionnelle des Verts. C’était le 22 décembre 2024 contre l’Olympique de Marseille, au 5e tour des éliminatoires de la Coupe de France.

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Comme ses coéquipiers de la Réserve de Saint-Etienne, l’Espoir algérien quitte son club formateur pour tenter de grappiller le maximum de temps de jeu et de s’aguerrir.