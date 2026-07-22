Mercato ASSE : Un autre départ acté après Dodote et Mayilla

L’ASSE aurait déjà bouclé le départ d’un autre jeune joueur formé au club, à la suite d’Axel Dodote et Enzo Mayilla.

Mercato : Dodote et Mayilla en quête de temps de jeu pour s’aguerrir

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Ayant fait leurs classes avec les équipes de jeunes de l’ASSE, mais ne rentrant pas dans les plans du staff technique professionnel, Axel Dodote et Enzo Mayilla et ont quitté Saint-Etienne.

Le premier a fait l’objet d’un prêt au Pau FC en Ligue 2, dans la foulée de la prolongation de son contrat jusqu’en 2030. Le défenseur de 19 ans est prêté pour une saison et sans option d’achat.

Jeune attaquant de l’équipe Réserve des Verts, Enzo Mayilla (20 ans) a lui été transféré directement à l’USL Dunkerque, toujours en Ligue 2.

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D’autres jeunes joueurs, en manque de temps de jeu avec l’équipe professionnelle, vont rejoindre des équipes où ils sont certains de jouer régulièrement, afin de progresser et de s’aguerrir.

Jebryl Sahraoui prêté au SC Aubagne en Ligue 3

Peuple-Vert croit d’ailleurs savoir que Jebryl Sahraoui va rejoindre le SC Aubagne Bel Air en Ligue 3. Le média spécialisé assure que l’ASSE et le club de la banlieue de Marseille ont trouvé un accord pour le prêt du milieu de terrain. Il s’agit d’un prêt sans option d’achat.

Remis de sa terrible blessure (rupture des ligaments croisés) contractée début 2025, le joueur de 21 ans va enfin rejouer. Il va surtout relancer sa carrière qui a pris du retard.

Capitaine de la réserve stéphanoise, sous les ordres de Razik Nedder, Jebryl Sahraoui a joué un seul match avec l’équipe professionnelle des Verts. C’était le 22 décembre 2024, en Coupe de France face à l’OM. Évidemment, il n’a pas pu gagner sa place en équipe A, à cause de la forte concurrence.

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