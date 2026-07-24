Mercato OM : L’offre de Marseille pour Jean-Clair Todibo fuite

La direction de l’OM multiplie les pistes en coulisse. Et cette fois-ci, c’est le dossier Jean-Clair Todibo qui retient l’attention avec une offre inattendue.

Mercato : L’OM ne lâche pas l’affaire pour Jean-Clair Todibo

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L’Olympique de Marseille poursuit son rythme de dégraissage durant ce mercato estival. Les attaquants Hamed Junior Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood ont déjà quitté le navire. La direction phocéenne cible désormais le secteur défensif. La charnière centrale pourrait connaître d’importants bouleversements.

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Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi et Facundo Medina ne sont pas à l’abri d’un départ. La direction de l’OM anticipe déjà ces mouvements en défense en ciblant Jean-Clair Todibo. Cette approche ne déplait forcément au défenseur central de West Ham. Ce dernier n’a pas l’intention de suivre les Hammers en Championship. Il serait plutôt enclin à un come-back dans l’Hexagone.

Un prêt assorti d’une option d’achat

L’Olympique de Marseille peut ainsi se frotter les mains. Sauf qu’un fossé sépare pour l’instant les deux écuries concernant les modalités de l’opération. Le journaliste Sébastian Vidal le confirme, la direction de l’OM milite pour l’obtention d’un prêt de Jean-Clair Todibo, assorti d’une option d’achat. Cette formule est plus prudente pour ses finances.

🚨 Jean-Clair Todibo fait partie des défenseurs sondés par l’OM. 🇫🇷



Le défenseur français voit d’un bon œil un retour en Ligue 1.



Mais les positions restent éloignées : Marseille souhaite un prêt avec option d’achat, tandis que West Ham réclame un transfert sec.



👀 À suivre…… pic.twitter.com/xXqehrkxsN — Goatier (@GautierDecrypte) July 24, 2026

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West Ham campe de son côté sur ses positions. Le club anglais réclame un transfert sec et définitif. Les négociations s’avèrent donc serrées pour l’ancien défenseur de l’OGC Nice.