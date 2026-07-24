Mercato FC Nantes : Tout est OK pour ce gros transfert  

Matthis Abline s’apprête à dire au revoir au FC Nantes. Sauf imprévu de dernière minute, l’attaquant va rejoindre l’AS Monaco.

Mercato FC Nantes : Monaco tranche déjà pour Matthis Abline

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Le départ de Matthis Abline ne fait presque plus de doute. En passe de quitter le FC Nantes pour l’AS Monaco, l’attaquant français sait déjà où il devrait être utilisé. Le club de la Principauté a pris une décision importante : le replacer à son poste naturel.

Sauf énorme rebondissement, Matthis Abline va rejoindre l’AS Monaco dans le cadre d’un transfert estimé à près de 30 millions d’euros. Les discussions avancent. Le joueur, déjà d’accord avec les dirigeants monégasques sur les contours de son futur contrat, n’attend plus qu’un terrain d’entente définitif entre les deux clubs pour boucler l’opération.

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Sur le Rocher, Matthis Abline devrait retrouver un rôle qu’il connaît parfaitement. D’après les informations relayées par le compte X @NantesInside, l’ASM compte l’installer en pointe de l’attaque dès la saison prochaine. L’objectif est d’anticiper le probable départ de Folarin Balogun et offrir au Nantais les clés du poste de numéro 9.

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Formé comme avant-centre, Abline avait passé une grande partie de la saison dernière sur le côté gauche de l’attaque du FC Nantes. Un choix tactique qui ne mettait pas toujours en valeur ses principales qualités. En retrouvant l’axe, l’ancien Rennais pourrait enfin évoluer dans un registre plus adapté à son profil. Sa mobilité, son sens des appels et sa présence dans la surface devraient davantage s’exprimer. Pour le joueur de 22 ans, ce repositionnement représente aussi une belle occasion de faire trembler les filets sous les couleurs monégasques.