Mercato OM : 25 M€, le remplaçant de Greenwood s’éloigne

La direction de l’OM devra revoir ses plans. L’une de ses principales cibles principales pour remplacer Mason Greenwood devient de plus en plus difficile. Le Stade de Reims fixe un prix élevé pour Keito Nakamura.

Mercato : L’OM se renseigne sur Keito Nakamura pour remplacer Greenwood

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L’Olympique de Marseille ne perd pas de temps. La direction phocéenne est déjà en quête du successeur de Mason Greenwood. L’attaquant anglais a fraîchement rejoint Fenerbahçe pour environ 42 millions d’euros. Il laisse un vide derrière lui qu’il faudra vite compenser. Les dirigeants de l’OM travaillent dans ce sens.

Plusieurs sont explorées. Et l’une d’entre elles mène à Keito Nakamura. L’attaquant japonais du Stade Rennais d’une saison encourageante. Ses 14 buts et 3 passes décisives ont tapé l’œil des Phocéens. Sa pointe de vitesse et son profil percutant correspondent aux critères de recherche de l’OM pour oublier Mason Greenwood.

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Foot Mercato assure que les responsables marseillais se contentent pour l’instant de timides prises de renseignements sur Keito Nakamura. Car le Stade de Reims reste très exigeant pour son ailier gauche de 25 ans. Ses exigences financières sont devenues très élevées.

Le Stade de Reims réclame au moins un chèque de 25 M€

Le Stade de Reims ne compte pas brader Keito Nakamura. Les Rouges et Blancs réclament désormais une somme minimale de 25 millions d’euros, hors bonus, avant céder leur attaquant. Ce tarif démontre la fermeté des dirigeants champenois dans ce dossier.

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💰 Reims réclame au minimum 25 M€ (hors bonus) Keito Nakamura 🇯🇵. Une offre de 18 M€ d’un club dont le nom n’a pas fuité vient d'être repoussée



👀 L'OM est venu timidement aux renseignements mais devra se montrer ingénieux faute de moyens si le club… — Sébastien Denis (@sebnonda) July 24, 2026

Ceux-ci ont déjà décliné une première proposition de 18 millions d’euros formulée par une écurie dont l’identité n’a pas été dévoilée par la source. L’OM devra donc redoubler d’ingéniosité et compter sur des ventes en vue de s’aligner sur les tarifs réclamés. Des formations étrangères comme Everton et Besiktas sont aussi sur ses traces.