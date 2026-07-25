Mercato OGC Nice : Roger Ricort déniche un monstre au milieu

Roger Ricort, le nouveau directeur sportif de l’OGC Nice, avance sur son mercato estival et garde un oeil du côté de l’Argentine avec un intérêt prononcé pour un milieu de terrain de River Plate.

Mercato : L’OGC Nice fonce sur un joueur argentin

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À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, l’OGC Nice multiplie les pistes en coulisses. D’après les informations relayées ces dernières heures par Onze Mondial, Roger Ricort aurait coché le nom de Giuliano Galoppo. Sous contrat avec River Plate jusqu’en décembre 2028, le milieu argentin est notamment apprécié pour son expérience, sa technique et sa rigueur dans l’entrejeu.

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Formé au CA Banfield, Galoppo a aussi défendu les couleurs de Sao Paulo au Brésil avant d’atterrir à River Plate. Le club azuréen ne serait pas le seul intéressé par Giuliano Galoppo. Selon la même source, le Racing Santander suivrait également attentivement la situation du joueur. Cette concurrence pourrait compliquer les discussions pour l’OGC Nice.

Les Aiglons devront donc rapidement clarifier leurs intentions concernant cette piste argentine. Pour le moment, il s’agit simplement d’un intérêt, car l’OGC Nice devrait d’abord libérer une place dans ce secteur de jeu avant de viser l’Argentin. De leur côté, les dirigeants de River Plate pourraient réclamer une indemnité pour libérer leur milieu.

Le montant d’un éventuel transfert n’a toutefois pas encore filtré, mais le joueur de 27 ans est évalué à 3,5 millions d’euros sur Transfermarkt. Cette saison, Giuliano Galoppo a disputé quatorze rencontres avec River Plate.

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Le milieu de terrain a inscrit un but depuis le début de l’exercice. Ses statistiques restent donc relativement modestes cette saison.