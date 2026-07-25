Mercato PSG : Urgent ! Campos parle avec Man City pour Rodri

Les dirigeants du PSG auraient-ils entendu le conseil de Kevin Diaz lui demandant de recruter Rodri ? En tout cas, Luis Campos aurait contacté Manchester City pour son milieu de terrain espagnol.

Mercato : Rodri sur les tablettes du PSG

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Sur les antennes de RMC Sport, le journaliste Kevin Diaz a publiquement conseillé au Paris Saint-Germain de se positionner pour recruter le milieu de terrain de Manchester City, Rodri. « Rodri, c’est oui au PSG malgré les deux titres, à la place de tout le monde ! De Ruiz, Vitinha, Vitinha, c’est le numéro 1 sur le terrain. C’est oui au Barça, à Arsenal, au Bayern… Titulaire partout », lançait récemment Kevin Diaz.

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Deux jours après cette sortie médiatique, le club de la capitale aurait changé ses plans et penserait désormais à l’idée d’une possible offensive pour attirer l’international espagnol dans les semaines à venir. À l’origine, Luis Campos et Luis Enrique n’avaient pas prévu de signer un nouveau milieu de terrain cet été, mais la situation contractuelle de Rodri aurait totalement rebattu les cartes. Le Paris SG serait donc prêt à creuser cette piste.

Le Paris SG tente sa chance pour Rodri

À un an de la fin de son contrat, Rodri n’a pas encore paraphé un nouveau bail avec Manchester City et cela donne des idées à d’autres grands clubs européens. Après le Real Madrid, c’est le PSG qui penserait désormais au Ballon d’Or 2024 pour renforcer son groupe la saison prochaine.

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Selon les informations de RMC Sport, le double champion d’Europe en titre se serait renseigné auprès de la direction de Manchester City afin de connaître les conditions d’un éventuel transfert de l’international espagnol. Le journaliste Fabrice Hawkins précise toutefois qu’aucune offre n’a été formulée à ce stade, mais les dirigeants parisiens souhaiteraient mesurer la faisabilité d’une telle opération.

🚨 Le Paris Saint-Germain a contacté Manchester City pour connaître les conditions d’un transfert de Rodri.



En plus du Real Madrid, qui a déjà un accord avec le joueur, le FC Barcelone aimerait également l’attirer. Les dirigeants du PSG réfléchissent à passer à l’action. Le… pic.twitter.com/sYliZ74Tfa — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 25, 2026

« Le Paris Saint-Germain a contacté Manchester City pour connaître les conditions d’un transfert de Rodri. En plus du Real Madrid, qui a déjà un accord avec le joueur, le FC Barcelone aimerait également l’attirer. Les dirigeants du PSG réfléchissent à passer à l’action. Le recrutement d’un milieu de terrain cet été n’est pas prévu, comme l’a révélé RMC Sport, mais le champion du monde, à qui il ne reste qu’un an de contrat avec City, représente une véritable opportunité. Le Real mène la danse dans ce dossier », explique le spécialiste mercato français.

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De son côté, le club anglais n’a pas encore renoncé à son capitaine et travaillerait en coulisses sur sa prolongation. Estimé à 55 millions d’euros sur Transfermarkt, le Champion du monde 2026 pourrait ainsi être l’un des principaux tubes de ces dernières semaines du mercato estival.