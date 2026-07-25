Mercato : Le Stade Rennais et l’OM préparent un deal XXL  

Le Stade Rennais veut piocher à l’OM pendant ce mercato estival. Un roc marocain pourrait faire son retour en Bretagne.

Mercato Stade Rennais : Un retour de Nayef Aguerd à Rennes ?

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Un petit tour et puis s’en va ? Arrivé à Marseille l’été dernier pour 23 millions d’euros depuis West Ham, Nayef Aguerd pourrait déjà plier bagage. L’international marocain de 30 ans ne fait plus partie des joueurs intransférables de l’OM. Le Stade Rennais flaire le coup.

Selon La Provence, la direction phocéenne étudie sérieusement son départ. Il faut dire que la première saison du défenseur central sur la Canebière n’a pas convaincu : une blessure aux adducteurs a haché son temps de jeu, l’empêchant de s’imposer comme un titulaire indiscutable dans l’effectif.

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Face à cette situation, plusieurs écuries du Golfe surveillent le dossier de près, prêtes à dégainer une offre ferme si le club marseillais ouvre officiellement la porte. Mais une autre piste, plus familière, vient chambouler ce mercato : le Stade Rennais.

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Le club breton, où Aguerd a déjà brillé entre 2020 et 2022, pourrait tenter de le faire revenir. La raison ? Les négociations sont au point mort pour le transfert de Charlie Cresswell. L’insider Jonathan a d’ailleurs confirmé la rumeur sur X. « On m’en parle depuis fin juin. Je n’ai rien publié car j’ai moins d’infos que sur Martin Terrier. », a-t-il écrit.