Mercato FC Nantes : C’est officiel, Kita boucle un nouveau coup XXL

Le FC Nantes continue d’alléger son effectif. Quelques jours après le départ d’Alban Lafont, les dirigeants nantais ont enregistré une nouvelle sortie.

Mercato FC Nantes : Kita boucle une nouvelle vente

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Le ménage continue chez les Canaris. Le FC Nantes accélère la réduction de son effectif avec une nouvelle sortie actée en défense. Après le départ d’Alban Lafont, les dirigeants nantais viennent d’officialiser la vente de Chidozie Awaziem à Konyaspor, une information confirmée par Ouest-France.

Nantes descend en Ligue 2, mais l’international nigérian refuse d’y jouer. Fort de ses 40 sélections, le défenseur de 29 ans a vite cherché un nouveau point de chute afin d’éviter la baisse de salaire liée à la relégation.

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Revenu l’été dernier après un premier prêt en 2017-2018, il a débuté la saison comme titulaire sous la direction de Luis Castro. Cependant, Ali Youssuf lui a progressivement pris sa place au fil des mois. Le joueur a quitté la Jonelière ce samedi pour s’engager avec le neuvième du dernier championnat turc.

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Le contrat d’Awaziem courait jusqu’en juin 2028, mais cette opération apporte environ un million d’euros au club. Cette rentrée d’argent soulage la direction nantaise en pleine restructuration. Alors que le dossier Matthis Abline concentre l’attention et que Tylel Tati pourrait lui aussi partir, la famille Kita cherche des renforts.