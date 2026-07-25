PSG : Urgent ! Le transfert de Yan Diomande réglé pour 120M€

Après avoir donné sa priorité au PSG depuis plusieurs semaines, Yan Diomande s’apprête à quitter les rangs du RB Leipzig durant ce mercato estival. Mais l’ailier de 19 ans va prendre une autre direction.

Mercato PSG : Yan Diomande change d’avis et dit oui au Real Madrid

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Face à la lenteur du Paris Saint-Germain à conclure son transfert avec le Real Madrid, Yan Diomande, qui avait initialement dit oui à Luis Enrique pour le rejoindre cet été, aurait finalement donné son accord à Florentino Pérez pour signer au Real Madrid. Alors qu’il voulait signer au PSG, l’international ivoirien de 19 ans s’est étonné, via son entourage, de la lenteur des négociations entre Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du RB Leipzig.

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Lassé de patienter, Yan Diomande aurait donc donné son feu vert pour rejoindre le Real Madrid, selon Foot Mercato. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano, qui assure que le jeune compatriote de Didier Drogba se montre totalement ouvert à un transfert chez les Merengues. D’autant que des discussions positives auraient déjà eu lieu avec la direction madrilène.

Yan Diomande en route pour le Real Madrid

Fortement pressenti au Paris Saint-Germain, Yan Diomande va poursuivre sa carrière au Real Madrid. D’après le journaliste Ben Jacobs, « le Real Madrid avance rapidement dans les négociations pour Yan Diomande et est maintenant confiant de pouvoir conclure un accord. » De son côté, Santi Aouna de Foot Mercato rapporte que les deux clubs sont sur le point de parvenir à un accord autour d’un package à 120 millions d’euros.

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« Le Real Madrid et le RB Leipzig travaillent désormais à parvenir à un accord complet, les négociations avançant autour d’un package de 120 M€, primes incluses. Le PSG avait déjà conclu un accord sur les termes personnels avec le joueur et restait confiant quant à la finalisation de la transaction, mais refuse de surpayer », explique le spécialiste mercato.

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Pour Marca, Matteo Moretto ajoute que « le Real Madrid accélère les négociations pour Yan Diomande. Le joueur donne la priorité absolue au Real Madrid et a déjà donné son accord ; maintenant, les discussions entre le Real Madrid et le Leipzig entrent dans leur phase la plus intense. »

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