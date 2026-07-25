Mercato OL : Arrivée imminente du grand attaquant de Lyon

L’OL devrait officialiser la signature de son nouvel avant-centre dans les prochains jours. Son arrivée à Lyon serait quasiment bouclée.

Mercato : Loïs Openda attendu à l’OL, la semaine prochaine

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L’OL est sur le point de conclure un accord avec la Juventus pour se faire prêter Loïs Openda. Ce dernier est déjà d’accord avec le club rhodanien. Alors que la direction de Lyon se met d’accord avec « La Vieille Dame » sur les modalités du prêt de l’avant-centre de la Juve, des sources transalpines annoncent l’arrivée imminente de ce dernier entre Rhône et Saône.

Selon les informations de Nicolò Schira, l’ancien buteur du RC Lens est attendu en France la semaine prochaine pour s’engager officiellement avec le club de Ligue 1. Il arriverait à l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un prêt payant, assorti d’une option d’achat.

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Concernant son énorme salaire, estimé à 4 M€ brut par saison, il sera pris en charge partiellement par le club turinois. Bien informé sur le mercato, le journaliste Gianluca Di Marzio confirme la tendance actuelle sur les négociations concernant le prêt de Loïs Openda.

Fonseca espère aligner Openda contre le Sparta Prague

A Lyon, Paulo Fonseca espère une issue rapide du dossier, afin de qualifier l’attaquant de pointe de 26 ans pour le match contre le Sparta Prague, le 4 août prochain. Un match comptant pour le 3e tour des préliminaires de la Ligue des Champions.

Il faut rappeler que le transfert définitif de l’international Belge (33 sélections) du RB Leipzig, cet été, a coûté 43,75 M€ à la Juventus. Sans oublier que le club turinois avait versé 3,25 M€ au club allemand, lors du prêt payant contracté à l’été 2025.

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Toutefois, la première saison de Loïs Openda sous le maillot des Bianconeri a été décevante. Il a marqué seulement 2 but en 34 matchs disputés.